Полузащитник Шахтера Георгий Судаков попал на орбиту Тоттенхэма, сообщает британский журналист Бен Джейкобс на страницах издания Caught Offside.

Судаков планирует быть "эгоистом" ради трансфера в топ-клуб – лавры Беллингема не дают покоя звезде Шахтера

По информации источника, "шпоры" серьезно рассматривают кандидатуру 21-летнего украинца. В лондонском клубе убеждены, что Георгий хорошо впишется в систему игры Ангелоса Постекоглу.

Отмечается, что Тоттенхэму в борьбе за талантливого хавбека придется выдержать конкуренцию с Интером и Ювентусом, однако итальянским грандам реализовать трансфер может помешать ограничение в бюджете. Кроме Судакова, "шпоры" проявляют интерес также к Конору Галлахеру из Челси.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Тоттенхэм после 32-х туров идет в турнирной таблице АПЛ пятым, набрав 60 очков.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?