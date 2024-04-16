"Как оказалось, Страсбур является самым активным игроком. Другие клубы не проявляют такой конкретики. По моей информации, Игорь Суркис очень доволен уровнем игры Волошина и до лета точно не будет рассматривать никаких предложений, даже если они будут поступать.

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2 млн – это сумма на Transfermarkt. А Волошину всего 20 лет. Он только поднимается на пик, так что эти деньги ни о чем. Думаю, что Суркис будет ждать не менее 10 млн", – поделился Спиваковский в выпуске ТаТоТаке.

Отметим, что Волошин провел 24 матча за Динамо во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

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