В ночь со вторника на среду Лига чемпионов получила первую полуфинальную пару. ПСЖ по сумме двух матчей обыграл Барселону со счётом 6:4 (2:3, 4:1), а дортмундская Боруссия обыграла Атлетико (1:2, 4:2). Таким образом, в первом полуфинале ПСЖ Луиса Энрике сыграет с Боруссией Эдина Терзича.

Артета делает это 4 сезон подряд: Зинченко выгоняют из Арсенала даже авторитетные источники – что происходит

Первый полуфинал будет сыгран 30 апреля в Дортмунде, ответный – 7 мая в Париже.

Ранее эти команды встречались между собой 6 раз: в сезоне 2010/11 в групповом этапе Лиги Европы между ними были зафиксированы две ничьи (1:1, 0:0) а в 1/8 Лиги чемпионов сезоне 2019/20 Париж оказался сильнее (1:2, 2:0).

Также ПСЖ и Боруссия встречались в групповом этапе нынешнего розыгрыша ЛЧ – в Париже команда Луиса Энрике победила со счётом 2:0, а в Дортмунде была зафиксирована ничья 1:1.

Вторая полуфинальная пара ЛЧ определится в среду, 17 апреля по итогам матчей Манчестер Сити – Реал и Бавария – Арсенал.