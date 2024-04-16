Полузащитник Омонии Роман Безус травмировался в матче 33-го тура чемпионата Кипра и точно не поможет команде в конце сезона.

Омония в своем твиттере сообщила о травме Романа Безуса – украинец получил полный разрыв ахиллова сухожилия.

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Ожидается, что он будет восстанавливаться в течение полугода. Интересно, что контракт Безуса завершается 31 мая 2024, поэтому будущее 33-летнего хавбека остается неизвестным.

К слову, Роман провел 38 матчей за Омонию в этом сезоне, отметившись 14 голами и 10 ассистами. Сейчас Омония в 4 очках от лидера первенства, АПОЭЛа, и близка к выходу в финал Кубка Кипра (победа в первом полуфинале над Арисом 3:0).

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