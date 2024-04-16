Уже в следующем сезоне в украинском футболе появится новый клуб, сообщил журналист Владимир Зверов в своей авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Президент Десны назвал главную проблему возрождения клуба – звездный тренер ждет, но надо почти полмиллиона долларов

По информации источника, возрожденный клуб будет называться Десна-1960. Поскольку у оригинальной Десны были большие долги перед футболистами (около 400 тысяч евро), то юридически это будет новый клуб.

Отмечается, что новосозданной Десне-1960 будет довольно легко заявиться на Вторую лигу, ведь сейчас в ПФЛ минимальные требования к коллективам, которые хотят получить профессиональный статус. Кто будет инвестором черниговского клуба – пока неизвестно. Вполне вероятно, что команду возглавит Александр Рябоконь, который успешно работал с оригинальной Десной с 2012-го по 2022-й годы.

Интересно, что ранее президент Десны Владимир Левин заявлял, что не планирует видоизменять клуб и стремится полностью рассчитаться с долгами.

Напомним, создание юридически новых клубов, тесно связанных со своими предшественниками – довольно распространенная практика в Украине. Можно вспомнить хотя бы Днепр, Металлист или Карпаты, которые прекратили существование из-за долгов, а через некоторое время возродились в новой ипостаси.

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