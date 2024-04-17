Хави ничего не менял, а Лучо прибегнул к серьезным перестановкам

Барселона не могла рассчитывать на дисквалифицированных Серхи Роберто и на Кристенсена, однако они все равно не вышли бы в основе. Слишком уж круто вернулись Педри и Де Йонг – после перфоманса в Париже место в старте было гарантировано. Других перестановок по сравнению с выездным поединком Хави не сделал. Все работало и так.

Луис Энрике же вновь мог рассчитывать на Хакими. Это круто меняло баланс сил на правом фланге ПСЖ. Ашраф значительно опаснее Эрнандеса или Маркиньоса. Кроме того, с первых минут вышел Барколя, который перевернул ход игры в Париже. Кроме того, вместо Ли Кан Ина в роли правого инсайда выпустили Заира-Эмери.

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В тактическом плане тренеры вели себя аналогично. Хави ничего не менял – Барса имела тот же интенсивный прессинг, те же блуждания Левандовски между линиями и ту же ставку на фланговые контратаки. Луис Энрике же провел работу над ошибками.

Во-первых, у ПСЖ появился центрфорвард. Им стал Мбаппе, а не посмешище (если говорить об Асенсио как чистом ЦФ). Это означало заполнение пространства за спинами центрбеков. Во-вторых, Килиан прессинговал Кубарси, не позволяя ему подниматься в опорную зону и создавать там 4-в-3 – да и само присутствие гения в зоне центрбеков сдерживало последних.

Кроме того, применялись ротации в треугольнике между Ашрафом, Заиром-Эмери и Дембеле. Это был очень серьезный вызов для Френки, Канселу и 17-летнего Кубарси. Парижская тройка заходила в центр, делали скрещивания и забегания и в целом действовала слаженно.

В конце концов, стоит отметить подъем Фабиана Руиса ближе к линии атаки – причем акцент был сделан на поддержку Мбаппе и взаимодействие с ним и Мендешем.

Веселая 30-минутка

Барселона выглядела структурно более сильной и значительно более сбалансированной командой на Парк де Пренс. При этом каталонцы выдали там едва ли не лучший матч сезона – и в первые полчаса на Монжуике "блаугранас" демонстрировали такую же мощь Хозяева качественно прессинговали, выигрывали подборы и круто выбегали через фланги. За этим было приятно смотреть.

Впрочем, ПСЖ уже не выглядел таким же беспомощным, как дома. Париж выбегал не хуже (Мбаппе едва не заработал пенальти уже на 2-й минуте). Кроме того, на своей половине французы стали лучше выживать под давлением – несмотря на все старания, заставить гостей сбрасывать на Доннарумму и контратаковать с его обрезок Барсе не удавалось.

Как следствие, болельщики получили очень яркую 30-минутку с голами и тремя моментами. И с голом. Барселона забила в первой же крутой атаке – Араухо запустил Ямала по флангу, а тот ворвался в штрафную, переиграл Мендеша и прострелил вдоль вратарской. Рафинья, который все это время бежал с левого полуфланга, неожиданно пошел открываться на правую стойку.

Хакими успел его накрыть, однако Рафинья каким-то чудом смог пробить блок марокканца. Точное замыкание в касание вывело Барсу вперед – 1:0!

ПСЖ надо было забивать дважды, чтобы просто сравнять счет противостояния. А на 20-й минуте Барселона могла и закрывать игру. Рафинья прорвался по левому флангу и прострелил на Гюндогана, а мяч из-под Илкая выбили на Левандовски. Роберт метров с 20-ти нанес мощный удар – над перекладиной!

Парижане же начали обострять позже, но моменты были не менее опасными. Барколя выкатил передачу в штрафную под замыкание Мбаппе, а Илкай в касание бахнул в левый нижний. Тер Штеген спас "блаугранас"! Дальнейший угловой завершился ударом головой со стороны Илкая, но и тут Марк-Андре не спал.

Дембеле и Араухо – геймченджеры

А дальше произошел эпизод, который перевернул весь ход противостояния. На 29-й минуте Барколя получил передачу на ход и начал убегать на рандеву с тер Штегеном. Свою роль сыграла позиционная ошибка Де Йонга, однако Араухо от этого факта было не легче – он не мог догнать Брэдли. Положив же руку на спину французу, тот дал повод падать. Барколя это и сделал, а Иштван Ковач сразу же показал красную карточку за фол последней надежды!

Барселона осталась в меньшинстве, а Хави сделал замену, которую еще долго будут обсуждать. Энтренадор снял с пробега яркого Ямала, выпустив центрбека Мартинеса. Это означало игру по счету и отказ от привычных фланговых рывков. Забегая вперед скажем, что этот ход вообще оставил хозяев без способности переключаться.

А Дембеле со штрафного едва не закрутил мяч в левую девятку. На 37-й же минуте Усман легко переиграл Канселу и опасно прострелил (никто не вышел на замыкание), а на 40-й он же прибежал на дальнюю штангу и замкнул кросс от Барколя – 1:1! Снова каталонцев подвел Канселу.

В компенсированное к первому тайму время Дембеле мог и дубль оформить, приняв диагональ и пробив с угла вратарской. Канселу снова проспал, а француз бахнул под дальнюю штангу. Сантиметров не хватило для взятия ворот! В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 1:1 – ПСЖ все еще вылетал из ЛЧ.

Барселона снова развалилась на старте второго тайма. На этот раз Париж не отпустил.

А дальше повторилась история с парижского поединка, когда в стартовые 15 минут французы забили дважды и могли забивать еще. Уже через три минуты после возобновления игры шикарный выстрел нанес Ашраф, заставив тер Штегена выполнять сейв. Еще через три минуты момент запорол Руис – Мбаппе сбросил ему на левый угол вратарской, однако испанец бахнул мимо дальней штанги.

Ну а на 54-й минуте ПСЖ вырвался вперед. После розыгрыша углового Витинья получил мяч и просто, без всяких уловок, зарядил с линии полукруга. Бильярдный удар попал в левый нижний угол. Без шансов для кипера. 1:2 Счет по сумме двух матчей сравнялся.

Встревоженный Хави почти сразу получил удаление. Правда, Барселона тут же огрызнулась моментом Гюндогана – Илкаю дали развернуться в метрах 20-ти от ворот, а тот наказал выстрелом в правую "шестерку". Мяч облизал стойку и вылетел за пределы поля. Наказание за расточительство прилетело через 4 минуты – Дембеле влетел в штрафную и получил по ногам от Канселу, Ковач назначил пенальти, а Мбаппе зарядил в "девятку". 1:3!

Барса могла отыграться

К чести "блаугранас", команда не сдалась. Хави бросил в бой Торреса, а тот уже на 63-й минуте он мог восстановить статус-кво – впрочем, после удачного заброса в штрафную площадку Ферран не смог пробить. Зато на 73-й с дистанции классно зарядил Левандовски, заставив Доннарумму выполнять эффектный сейв.

Еще через четыре минуты контратака каталонцев завершилась выстрелом Рафиньи с левого края штрафной мимо дальней штанги, а угловой на 79-й едва не завершился сухим листом бразильца. Доннарумма перевел мяч в перекладину!

Этот парад расточительства завершился ожидаемо. На 89-й минуте ПСЖ выбежал в контратаку и завершил ее тремя ударами из пределов штрафной. Два из них парировал тер Штеген, но выстрел Мбаппе накрыть уже никто не успел. 1:4! Это был роковой гол.

Барселона капитулировала, а ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов! Там парижан ждет дортмундская Боруссия.

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