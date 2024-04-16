Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией об интересе к нападающему Динамо Матвею Пономаренко со стороны нескольких клубов из топ-5 Европы.

"Еще один игрок Динамо, к которому сейчас есть интерес – это Матвей Пономаренко. По моей информации, среди клубов, от которых есть предметный интерес – Севилья, Вулверхэмптон и Брентфорд.

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Насколько я знаю, Суркис сейчас вообще не собирается расставаться с Пономаренко. Как мне кажется, стратегия такая, что Супряга будет уходить, Ванат пока что первый игрок. А Пономаренко – будущее Динамо", – поделился Спиваковский в выпуске ТаТоТаке.

Добавим, что Пономаренко является лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 – 19 голов в 23 матчах. За основную команду Матвей сыграл в 4 матчах (всего 32 минуты), результативными действиями не отличался.

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