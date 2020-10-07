Коронавирус в футболе набирает обороты едва ли не быстрее, чем весной. В каждой второй команде есть больные COVID-19, в УПЛ срываются матчи и всем составом идут на карантин, а в Италии уже и до технических поражений дошло. Вот и товарищеская встреча между Францией и Украиной оказалась на грани срыва из-за вспышки коронавируса в Шахтере – "горняки" ушли на изоляцию, а позже в лагерь приехал уже приболевший Панькив, который, вероятно,и заразил Лунина. Французские болельщики были в гневе, однако вчера из их состава из-за "короны" неожиданно выпал Лео Дюбуа.

Франция – Украина: прогноз на матч – команду Шевченко считают явным аутсайдером

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На матчах Лиги наций ситуация может измениться, ведь большинство тестов в Шахтере оказались отрицательными, а Соломона и Хочолаву даже отпустили в сборные (украинцы, похоже, банально не успевали на самолет). Впрочем, прямо сейчас Украина остаётся с одним голкипером и почти без 15 основных и приближенных к основе футболистов. Отменять матч никто не будет, ведь о нём договаривались еще на весну до пандемии, а у французов уже расписаны соглашения со спонсорами. Контракты должны выполняться. Хотя, давайте доживём до вечера.

Украина осталась без основы, но и без истории с COVID-19 ожидалась ротация – впереди ещё два матча Лиги наций. Теперь же поединок выглядит уникальным шансом закрыть все вопросы относительно претензий по заявке сборной – в основе точно выйдет куча динамовцев, да и лидеры Десны (Конопля), Ференцвароша (Харатин, Зубков) и ЛАСКа (Чеберко) могут получить шанс. Конечно, устроить феерию в Париже не удастся, но футбол – это не только голы. Если обиженные предварительным заявками игроки наделают кучу ошибок и продемонстрируют неготовность к работе на новом уровне, то до самого отбора на ЧМ-2022 вызывать их не имеет смысла. Если же эксперты увидят в них хорошие качества, а вызова в дальнейших заявках не произойдет, то претензии к Шевченко будут иметь реальную доказательную базу.

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Вообще, в оценках Андрея Шевченко можно достичь определенной конкретики. Мы видели его на взлёте и в зените, а вот умение делать выводы из стратегических ошибок пока не является очевидным. В матче против Испании, например, "жёлто-синие" тактически провалились из-за отказа тренерского штаба подстраиваться под сильных соперников – хотя настоящие топ-коучи славятся именно этим умением. Пока Андрей Николаевич заявлял о желании развивать стиль сборной, но если он не подстроится под условия сейчас – будет странно. Да и просто интересно, что Украина подготовит в нынешней ситуации.

Игру французов в новом игровом цикле мы знаем. Она довольно неоднозначна, но приносит результат – на выезде они минимально победили Швецию, а с Хорватией дома устроили перестрелку (4:2). Тактически команда переформатировалось на схему 3-4-1-2 со свободной позицией Гризманна – Антуан сам ищет и атакует зоны. Правда, нынешние "Ле Бле" более опасны фланговыми контратаками, где максимально полно раскрывает свой талант Мбаппе (смотрите гол шведам), а также сильны на стандартах – сегодня ожидается выход Жиру, поэтому замыкать подачи будет кому.

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Что точно умеют французы на самом высоком уровне, так это прессинговать и поднимать темп. Украина в Мадриде сгорела именно на высоком персональном прессинге испанцев, который не давал разыгрывать через короткий пас.

Понятно, что в Париже мы будем аутсайдерами, однако французы даже на ЧМ-2018 не были фееричной командой, которая крушит своих соперников. Атакующий футбол Дидье Дешама – довольно сухой и скучный, хотя и тактически продуманный. Бывший защитник "Ле Бле" больше ставит на оборону, в которой растёт классное поколение (Упамекано, Дюбуа, Павар, Кимпембе). Как следствие, против хорошо организованных команд – таких, как Швеция – Франция мало что позволяет у своих ворот, однако и у чужих не впечатляет. В основном, всё решается грамотным прессингом и индивидуальным классом исполнителей.

Кадровая ситуация

Главной проблемой сборной Украины выступает отсутствие двух запасных голкиперов – Лунин и Панькив на карантине. Вряд ли из состава выпадет Бущан, у которого был отрицательный тест, но кто знает, как он будет чувствовать себя в течение дня? А вот на следующие матчи, наверое, нужно довызывать того же Паста и Бойко.

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Изолированные "горняки" нам точно не помогут, а кроме них травмы получили Зинченко и Буяльский.

Французы не могут рассчитывать на Дюбуа, который подхватил коронавирус – вместо него в сборную срочно вызвали Ферлана Менди. Также в заявку не попал Рабьо, который контактировал с больными COVID-19 и тоже отправился на карантин. Других потерь у Дидье Дешама нет, но на пресс-конференции он ясно дал понять – большая часть футболистов, которые имели матчи в воскресенье, получит отдых. Таким образом, под вопросом выход Гризманна, Ауара, Варана, Эрнандеса, Погба и Марсьяля.

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Кроме этого, очевидно, что французы применят ротацию. В частности, ожидается появление в основе Жиру и голкипера Манданда.

Ориентировочные составы на матч Франция – Украина

Франция: Манданда – Упамекано, Кимпембе, Лангле – Павар, Канте, Нзонзи, Динь – Гризманн – Бен-Еддер, Жиру

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь – Малиновский, Сидорчук – Ярмоленко, Шапаренко, Цыганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Даже резерв сборной Франции вполне может дать Украине взбучку с закрытыми глазами. Сейчас же полудубль "Ле Бле" выйдет против футболистов, некоторые из которых вряд ли бы сыграли за "желто-синих" в течение ближайшего года. Очевидно, что такой расклад оставляет немного шансов на сенсацию, однако те же шведы достойно отзащищались против основы, а турки набрали с французами четыре очка в отборе к Евро-2020. Словом, ничего бояться чемпиона мира. В конце концов, это всего-навсего товарищеская встреча.

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Для Украины поединок в Париже станет полем экспериментов. Мы сами не знаем, как проявит себя команда на фоне уникальных обстоятельств, но с желанием у резервистов проблем точно не должно быть – да и не настолько у нас ужасный состав, чтобы дрожать перед звёздами. В заявке здоровые Малиновский, Миколенко, Цыганков, Ярмоленко, Сидорчук, Караваев, Пластун и Яремчук. Не все из них выйдут в основе, но Украина точно не привезла футболистов Второй лиги.

Обе сборные выйдут в неоптимальных составах в ненужном матче. У Франции преимущество в классе, у нас – в желании. В таких случаях вряд ли возможен разгром, но хотя бы для ничьи против дубля "Ле Бле" украинцам нужен полный ростер футболистов. У "жёлто-синих" его нет, поэтому можно прогнозировать типичную победу французов – бледную, но убедительную.

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