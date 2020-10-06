Франция принимает Украину в товарищеской встрече на парижском стадионе Стад де Франс. Какой прогноз на поединок, подскажет "Футбол 24".

Юбилейная встреча национальных команд под номером 10. Матч, как и онлайн-трансляция Франция – Украина на "Футбол 24", стартует в 22:00. Команда Шевченко готовится к поединкам Лиги наций против Германии и Испании в сложных условиях. Из-за обнаруженного в Шахтере коронавируса Шевченко остался без "горняков", 5-6 из которых выходили в стартовом составе на предыдущие поединки.

Франция – Украина: где и когда смотреть матч онлайн

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Франция – Украина:

Авторитетная контора William Hill фаворитом встречи видит действующих чемпионов мира. На победу сборной Франции можно поставить 1.22. Успех нашей национальной команды представлен огромным коэффициентом 15. Ничья в основное время – 5.8.

Отчетный поединок ожидается достаточно результативным, ведь на стандартный тотал больше (1,5) предлагают поставить с коэффициентом 1.5, а на соответствующий тотал меньше дают 3.25.

Специалисты Bwin солидарны с коллегами, но немного больше верят в украинскую команду. Победу подопечных Андрея Шевченко они оценили в 14, тогда как победа Франции представлена ​​все тем же коэффициентом 1.22, а ничья – 6,28.

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