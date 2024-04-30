В тренерский штаб Александра Поздеева в главной команде Колоса вошли его помощники с U-19 – Сергей Козырь и Андрей Гирча, сообщает пресс-служба ковалевцев.

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Также в команде остались тренер по физподготовке Виталий Мандзюк и тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, которые ассистировали Ярославу Вишняку.

В молодежной команде Колоса будут работать экс-помощниками Вишняка – Евгений Новак и Виталий Гавриш. Тренером голкиперов остался Сергей Ситало.

Напомним, Вишняк был уволен после ничьей с Александрией (41-летний специалист возглавлял ковалевцев с июля 2022-го года).

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