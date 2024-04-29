Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин является приоритетной трансферной целью Манчестер Юнайтед. В составе английского клуба у него будет достаточно игрового времени, ведь основной на сегодня кипер манкунианцев Андре Онана пропускает в среднем по 1,5 мяча за игру и вряд ли удержит позицию в стартовом составе.

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В Реале не хотят прощаться с украинским вратарем, но и не могут выполнить его финансовые условия. "Бельгиец Тибо Куртуа восстановился после травмы и, вероятно, Лунин будет иметь ограниченное количество времени в матчах Реала, – цитирует испанского журналиста Эдуардо Инду footballtransfers.com. – В Манчестер Юнайтед он наверняка будет играть намного чаще, и финансовое предложение должно понравиться Реалу. За несколько лет трансферная стоимость Андрея выросла в 3-4 раза".

Манчестер Юнайтед предлагает за трансфер Лунина 35 миллионов евро.

На Андрея также претендуют Пари Сен-Жермен и Бавария, где ворота защищают, соответственно, Джанлуиджи Доннарума и Мануэль Нойер.

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