Коронавірус у футболі набирає оберти ледь не швидше, ніж навесні. У кожній другій команді є хворі на COVID-19, в УПЛ зриваються матчі та всім складом йдуть на карантин, а в Італії вже і до технічних поразок дійшло. От і товариська зустріч між Францією та Україною опинилася на межі зриву через спалах коронавірусу в Шахтарі – "гірники" пішли на самоізоляцію, а пізніше до табору приїхав прихворівший Паньків, який, вочевидь, заразив Луніна. Французькі вболівальники були в гніві, однак вчора з їхнього складу через "корону" несподівано випав Лео Дюбуа.

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На матчах Ліги націй ситуація може змінитися, адже більшість тестів у Шахтарі виявились негативними, а Соломона та Хочолаву навіть відпустили у збірні (українці, схоже, банально не встигали на літак). Втім, прямо зараз Україна залишається з одним голкіпером та майже без 15 основних та наближених до основи футболістів. Скасовувати матч ніхто не буде, адже про нього домовлялися ще на весну до пандемії, а у французів вже розписані угоди зі спонсорами. Контракти повинні виконуватись. Хоча, давайте доживемо до вечора.

Україна залишилась без основи, але і без історії з COVID-19 очікувалась ротація – попереду ще два матчі Ліги націй. Тепер же поєдинок виглядає унікальним шансом закрити усі питання щодо претензій по заявці збірної – в основі точно вийде купа динамівців, та і лідери Десни (Конопля), Ференцвароша (Харатін, Зубков) і ЛАСКа (Чеберко) повинні отримати шанс. Звісно, влаштувати феєрію у Парижі не вдасться, але ж футбол – це не тільки голи. Якщо ображені попередніми заявками гравці нароблять купу дитячих помилок і продемонструють неготовність до роботи на новому рівні, то до самого відбору на ЧС-2022 викликати їх не буде сенсу. Якщо ж експерти побачать у них хороші якості, а виклику в подальших заявках не станеться, то претензії до Шевченка матимуть реальну доказову базу.

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Взагалі, в оцінках Андрія Шевченка також можна досягнути певної конкретики. Ми бачили його на злеті та у зеніті, а от вміння робити висновки зі стратегічних помилок поки що не є очевидним. У матчі проти Іспанії, наприклад, "жовто-сині" тактично провалилися через відмову тренерського штабу підлаштовуватись під сильних суперників – хоча справжні топ-коучі славляться саме цим вмінням. Поки що Андрій Миколайович заявляв про бажання розвивати стиль збірної, але якщо він не підлаштується під умови зараз – буде дивно. Та і просто цікаво, що Україна підготує в нинішній ситуації.

Гру французів у новому ігровому циклі ми знаємо. Вона доволі неоднозначна, але приносить результат – на виїзді вони мінімально перемогли Швецію, а з Хорватією вдома влаштували перестрілку (4:2). Тактично команда переформатувалася на схему 3-4-1-2 з вільною позицією Грізманна – Антуан сам шукає та атакує зони. Щоправда, нинішні "Ле Бле" більш небезпечні у флангових контратаках, де максимально повно розкриває свій талант Мбаппе (дивіться гол шведам), а також сильні на стандартах – сьогодні очікується вихід Жиру, тож замикати подачі буде кому.

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Що точно вміють французи на найвищому рівні, так це пресингувати та підіймати темп. Україна у Мадриді погоріла саме на високому персональному пресингу іспанців, який не давав розігрувати через короткий пас.

Зрозуміло, що у Парижі ми будемо аутсайдерами, однак французи навіть на ЧС-2018 не були феєричною командою, яка трощить своїх суперників. Атакувальний футбол Дідьє Дешама – доволі сухий і нудний, хоча й тактично продуманий. Колишній захисник "Ле Бле" більше ставить на оборону, в якому зростає класне покоління (Упамекано, Дюбуа, Павар, Кімпембе). Як наслідок, проти добре організованих команд – таких, як Швеція – Франція мало що дозволяє біля власних воріт, однак і біля чужих не вражає. Здебільшого, все вирішується грамотним пресингом та індивідуальним класом виконавців.

Кадрова ситуація

Головною проблемою збірної України виступає відсутність двох запасних голкіперів – Лунін і Паньків на карантині. Навряд чи зі складу випаде Бущан, у якого був негативний тест, але хто знає, як він відчуватиме себе протягом дня? А от на наступні матчі потрібно довикликати того ж Паста та Бойка.

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Ізольовані "гірники" нам точно не допоможуть, а крім них травми отримали Зінченко, Супряга та Буяльський.

Французи не можуть розраховувати на Дюбуа, який підхопив коронавірус – замість нього у збірну терміново викликали Менді. Також в заявку не потрапив Рабйо, який контактував з хворими на COVID-19 і теж відправився на карантин. Інших втрат у Дідьє Дешама немає, але на прес-конференції він ясно дав зрозуміти – більша частина футболістів, яка мали матчі в неділю, отримає відпочинок. Таким чином, під сумнівом вихід Грізманна, Ауара, Варана, Ернандеса, Погба та Марсьяля.

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Крім цього, очевидно, що французи застосують ротацію. Зокрема, очікується поява в основі Жиру та голкіпера Манданда.

Орієнтовні склади на матч Франція – Україна

Франція: Манданда – Упамекано, Кімпембе, Лангле – Павар, Канте, Нзонзі, Дінь – Грізманн – Бен-Єддер, Жиру

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь – Маліновський, Сидорчук – Ярмоленко, Шапаренко, Циганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Навіть резерв збірної Франції може дати Україні прочухана із заплющеними очами. Нині ж напівдубль "Ле Бле" вийде проти футболістів, які навряд чи б зіграли за "жовто-синіх" протягом найближчого року. Очевидно, що такий розклад залишає небагато шансів на сенсацію, однак ті ж шведи гідно відзахищалися проти основи, а турки набрали з французами чотири очки у відборі до Євро-2020. Словом, нічого боятися чемпіона світу. Зрештою, це всього-на-всього товариська зустріч.

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Для України поєдинок у Парижі стане полем експериментів. Ми самі не знаємо, як проявить себе команда на тлі унікальних обставин, але з бажанням у резервістів проблем точно не повинно бути – та і не настільки в нас жахливий склад, щоб тремтіти перед зірками. В заявці здорові Маліновський, Миколенко, Циганков, Ярмоленко, Сидорчук, Караваєв, Пластун, Яремчук. Не всі з них вийдуть в основі, але Україна точно не привезла футболістів Другої ліги.

Обидві збірні вийдуть в неоптимальних складах у непотрібному матчі. У Франції перевага в класі, у нас – в бажанні. В таких випадках навряд чи можливий розгром, але хоча б для нічиї проти дубля "Ле Бле" українцям потрібен повний ростер футболістів. У "жовто-синіх" його немає, тож можна прогнозувати типову перемогу французів – бліду, але переконливу.

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