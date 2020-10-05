"Коронавирус? Таковы реалии, к этому нужно быть готовым. Вот почему Андрею Шевченко нужно взвешенно относиться к тому, что кадровые проблемы могут возникать не только из-за травм, дисквалификаций, но и вирусной инфекции.

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С другой стороны, все мы отлично осознаем, что в финальной части чемпионата Европы нужно иметь 19-20 равноценных игроков, поэтому у тех исполнителей, которые только стучатся в дверь основного состава, появился дополнительный шанс доказать тренерскому штабу, что на них можно рассчитывать в серьезных баталиях.

Тот же динамовец Илья Забарный раньше видел лидера сборной Франции Антуана Гризманна разве что по телевизору, а в ближайшую среду, вполне возможно, сможет в спарринге бросить ему вызов. Именно такие противостояния помогут Забарному обогатиться ценным опытом, стать сильнее.

Пока что у Андрея Шевченко еще есть время для экспериментов, ведь для его подопечных главное – подготовиться к финальной части континентального чемпионата. Интересно будет понаблюдать, чего стоит сборная Украины в поединке с чемпионами мира без Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Александра Зинченко, Евгения Коноплянки, Мораеса", – цитирует Мирона Маркевича Meta Ratings.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября "сине-желтые" будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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