Шевченко и ни один легионер не попали в заявку сборной Украины U-19 – игроки Динамо "исчезли" в последний момент
Сборная Украины использует любую возможность подготовки к чемпионату Европы U-19.
Подопечные Дмитрия Михайленко (футболисты не старше 2005 года рождения) начали домашний краткосрочный сбор, в рамках которого 30 апреля проведут спарринг с перволиговым Диназом, информирует пресс-служба УАФ.
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Тренерский штаб вызвал всего 16 игроков и не вырывал легионеров, среди которых Кристиан Шевченко (Уотфорд). Также нет ни одного представителя Шахтера или Динамо. Интересно, что сначала двое футболистов киевлян (Владислав Захарченко и Кирилл Осипенко) таки были, но после обновления их вычеркнули из списка.
Напомним, финальная часть Евро U-19 будет разыграна с 15 по 28 июля между восемью сборными на полях Северной Ирландии. Украина попала в квартет А к хозяевам, Норвегии и Италии. Именно команда Михайленко откроет турнир матчем против североирландцев (15 июля).
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