Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился со списком игроков, которые смогут сыграть в октябрьских матчах.

Сборная Франции заявила 24 игрока на матчи против сборных Украины, Португалии и Хорватии, сообщает официальный твиттер французской Федерации футбола.

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Вратари: Льорис, Меньян, Манданда.

Защитники: Динь, Дюбуа, Лукас Эрнандес, Кимпембе, Лангле, Павар, Упамекано, Варан.

Полузащитники: Камавинга, Канте, Погба, Н'Зонзи, Рабьо, Толиссо.

Нападающие: Ауар, Бен-Йеддер, Коман, Жиру, Гризманн, Марсьяль, Мбаппе.

Напомним, сборная Франции встретится с Украиной в товарищеской встрече, которая состоится 7 октября. После этого, действующие чемпионы мира сыграют против Португалии 11 октября и с Хорватией 14 октября в рамках Лиги наций.

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