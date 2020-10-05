Франция принимает Украину в товарищеской встрече на парижском стадионе Стад де Франс. Когда и на каком канале смотреть матч, подскажет "Футбол 24".

Юбилейная встреча национальных команд под номером 10. Матч, как и онлайн-трансляция Франция – Украина на "Футбол 24", стартует в 22:00. Команда Шевченко готовится к поединкам Лиги наций против Германии и Испании в сложных условиях. Из-за обнаруженного в Шахтере коронавируса Шевченко остался без "горняков", 5-6 из которых выходили в стартовом составе на предыдущие поединки.

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Действующие чемпионы мира традиционно являются нашим строгим экзаменатором. Ранее Украина только раз обыграла Францию ​​- дома в плей-офф отбора на ЧМ-2014. Еще трижды "сине-желтым" удавалось отобрать очки в квалификации чемпионатов Европы. В свою очередь оба предыдущих товарищеских матча завершились поражениями. Последняя встреча команд на Стад де Франс 7 лет назад оставила украинцев без Мундиаля. Французы били команду Фоменко 3:0, отыграв 2 мяча преимущества.

Где смотреть матч Франция – Украина онлайн

Игру показывают каналы "Украина" и "Футбол 1", начиная с 22:00. Онлайн-трансляция матча Франция – Украина состоится на "Футбол 24". Во Франции встречу покажет телеканал TF1. Поединок будет транслироваться также в Малайзии (Astro SuperSport 2), Африке и Ближнем Востоке (beIN Sports MENA 3 HD), России (Матч ТВ), Сербии (Sportklub 4) и Греции (Cosmote Sport 5 HD).

Интересно, что на юношеском Евро-2015 U-19 Украина уступила со счетом 1:3. В составе нашей сборной забил Зубков, который может дебютировать сейчас за главную команду. А еще 5 лет назад на поле выходили Цыганков, Михайличенко, Зинченко, Матвиенко и Коваленко, которые впоследствии перешли на взрослый уровень. Среди французов ту встрече хорошо помнят вызванные Дешамом Лукас Эрнандес, Коман и Павар.