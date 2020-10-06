Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань признал, что у него есть определенные проблемы с набором игроков.

"Коронавирус в Шахтере повлиял и на нас. На сегодняшний день мы потеряли трех футболистов: Корниенко, Трубина и Судакова. Мы в срочном порядке вызвали других ребят.

Игроки Шахтера могут вернуться в сборную Украины перед матчами против Германии и Испании

Плюс, мы отправили в главную команду трех основных защитников (Забарный, Чеберко и Конопля – прим. Футбол 24). Но это нормальный процесс, так и должно быть, мы только рады поставлять футболистов в национальную сборную. Как раз пора ребятам показать себя. Для них это большой шанс", – рассказал Ротань в комментарии Sport.ua.

Напомним, молодежная сборная Украины сыграет два матча отборочного турнира Евро-2021 – против Румынии 9 октября в Киеве и Северной Ирландии 13 октября в Баллимене.

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