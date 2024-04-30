Экс-звезда сборной Бразилии Роналдо избавился от акций Крузейро и решил судьбу еще одного клуба.

Бразилец продал свой мажоритарный пакет акций команды из Белу-Оризонти. Новым владельцем стал Педро Лоуренсо, который управляет сетью Supermercados BH.

Довбик и Цыганков имеют серьезную дилемму перед дебютной ЛЧ – Гвардиола не может убедить УЕФА

Как информирует Marca, Крузейро был продан за 600 миллионов реалов (около 117 миллионов долларов или 109 миллионов евро) в обмен на 90% акций Роналдо. Легендарный бразилец приобрел клуб в 2021 году. Он также владеет акциями Вальядолида, за который в сезоне 2019/20 играл Андрей Лунин. Судьба испанской команды также решена.

"Вальядолид следующий", – цитирует издание бразильца.

Напомним, что в Крузейро Роналдо начинал свою профессиональную карьеру, а затем перебрался в ПСВ.

Золотые 90-е: президент Либерии наказывал Динамо дважды, Шева рядом с бандитом, Голый зад Верона и еще 29 фото "старой школы"