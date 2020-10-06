"Я общаюсь с Гризманном, а чуть позже мы встретимся. Уверен, что он не доволен ситуацией в Барселоне.

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Я не вмешиваюсь в вопросы использования моих игроков в клубах, будь это Барселона или кто-то еще. Сейчас Антуан играет справа. Куман действительно говорил ему, что не понимает, почему он привык играть ближе к центру. Но Антуану придется адаптироваться.

По моему мнению, Гризманн более эффективен, когда находится в сердце игры, когда ему удается часто получать мяч. На этой позиции он может опускаться в полузащиту и приносить пользу там. Гризманн не может принимать мяч на фланге и обводить соперников, как другие игроки. Ему нужно часто встречаться с мячом, он умный во время движения", – приводит слова Дешама Goal.

Отметим, что Антуан выходил в стартовом составе во всех трех матчах Барселоны в Ла Лиге, однако не доиграл до конца ни один из них и не отличался результативными действиями.

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