«Не надевал вратарские перчатки около трех лет, после того как восстанавливал на пальцах правой руки разорванные сухожилия в январе 2018 года.

"Никаких реваншистских настроений у нас нет": Ярмоленко вспомнил, как сборная Франции не пустила украинцев на ЧМ-2014

Скажу откровенно и не планировал! Но иногда обстоятельства заставляют!!! Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее... И пусть с вами всегда будет t36.6", – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, поединок против сборной Франции, который состоится завтра, 7 октября, в Париже Украина не сможет провести в полном боевом составе. У капитана команды Андрея Пятова и ряда игроков Шахтера был диагностирован COVID-19. Тесты Юрия Панькива, который был вызван в экстренном порядке, также оказались положительными. Как и проба Андрея Лунина. Начало товарищеской встречи в 22:10.

Франция – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко