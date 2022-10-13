Динамо в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы встретится с Ренном. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо пересекалось с Ренном во времена Александра Хацкевича, одержав две натужные победы. Французы попили крови и заслужили уважение украинских болельщиков, но не более. Получив этот клуб в группу Лиги Европы, большинство фанов отнеслись к "руж-нуар" с определенной недооценкой. От шестой команды Лиги 1 многого не ожидаешь – тем более, если это не Лион, Марсель, Монако или хотя бы Лилль.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

А зря. По уровню своего футбола подопечные Бруно Женезио держатся в топе французского футбола. По количеству ожидаемых голов они уступают только ПСЖ (21,6 xG после 10 туров), а по количеству ожидаемых пропущенных и по темпу передач Ренн проигрывает только ПСЖ и Лиллю (11,6 xGA). По касаниям в штрафной и количеству ударов "руж-нуар" снова вторые (конечно же, после ПСЖ) – причем только треть этих выстрелов являются дальними.

Самое главное, данный коллектив входит в топ-3 команд Франции по интенсивности прессинга (8,3 PPDA) и в топ-5 по интенсивности единоборств. Вот такой вот соперник прописался в нашей группе.

Впрочем, до идеала подопечным Бруно Женезио еще далеко – иначе они бы боролись за чемпионство. При очень высоком xG и высоком количестве ударов Ренн создает очень мало топ-моментов, а соперники забивают в его ворота практически в каждом матче – даже при очень низких показателях остроты.

Все эти достоинства и проблемы можно было увидеть в первом матче против Динамо. Французы доминировали, держа мяч 53% игрового времени, сокрушив "бело-синих" в единоборствах (105 выигранных дуэлей из 190), выполнили 38 касаний в штрафной и нанесли 19 ударов по воротам (что значительно больше среднего показателя "руж-нуар"). Круто? Безусловно.

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Вот только 10 выстрелов оказались дальними. При этом команда создала всего один топ-момент, плюс очень красиво удалось раскатать голевую атаку. Вот, собственно, и вся острота Ренна. Средняя острота ударов французов была даже ниже, чем у середняков УПЛ.

При этом команда умудрилась пропустить гол в фактически единственной нормальной атаке Динамо. Если бы не ошибка Попова в конце встречи, то матч завершился бы ничьей – кстати, в компьютерных симуляциях это был самый вероятный результат.

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Похожие проблемы Ренн демонстрировал и против АЕКа с Фенербахче. Динамо тоже неплохо держалось, однако дала о себе знать главная уязвимость – пасовая игра под давлением.

Во всех матчах в ЛЕ киевляне демонстрировали неплохую интенсивность единоборств, да и темп пасов неплохой, но выход из обороны под прессингом завершался бешеным процентом брака. "Бело-синие" долго топчутся в своей трети и продвигают мяч вперед с точностью в 65%. Этого очень мало.

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Центрбеки и голкиперы обрезаются, центрхавы не создают каналы передач, а некоторые футболисты пока вообще не понимают принципов футбола Динамо. Отсюда следует критически низкое количество моментов в атаке – если мяч не двигать вперед, то до штрафной он и не дойдет.

Все активнее киевляне пытаются всунуть сферу в ноги Цыганкову или быстрому фулбеку – это приносит определенные дивиденды, но они мизерные. Динамо слишком слабо атакует. Даже в УПЛ.

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Именно поэтому относительно невыразительный Ренн и победил Динамо в первой встрече. Французы банально чаще искали счастья у чужих ворот. Впрочем, списывать "бело-синих" до стартового свистка в Кракове не стоит. Во-первых, не так уж и страшен этот Ренн, а во-вторых – проблемы киевлян не так велики, чтобы сдаваться без боя.

Во многом, неудачи первых трех туров связаны с потерей концентрации, однако еще летом Динамо демонстрировало хорошие навыки игры под давлением. Команда точно умеет играть в пас, предлагает высокий темп и грамотно обороняется позиционно. С правильной тактической и психологической подготовкой, а также с определенными кадровыми перестановками подопечные Мирчи Луческу способны зацепиться за три очка.

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Будет тяжело, но отступать некуда – у "бело-синих" 0 очков после трех туров, а отставание от Ренна и Фенербахче составляет 7 зачетных баллов. Да и АЕК Ларнака с 3-очковым гандикапом способен на сенсацию, поэтому права даже на провал у Динамо нет. Если не настроиться сейчас, то, пожалуй, вообще не надо выходить в еврокубки.

Кадровая ситуация

Мирча Луческу не может рассчитывать сразу на двух своих голкиперов. Бущан еще не успел восстановиться после травмы мениска, а Бойко порвал кресты в матче с Рухом – в следующие полгода на поле мы его не увидим. Кроме того, в лазарете остаются Шапаренко и Супряга, к отсутствию которых все уже привыкли.

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Интересно, получит ли место в основе Попов. Денис привез гол на Роазон Парк и был заменен за две минуты до завершения поединка с Ренном – как объяснил Мирча Луческу, за систематические грубые ошибки при пасах вперед. Точность подобных передач у центрбека действительно низкая (всего 73%). Поединок с Рухом он пропускал в воспитательных целях – и есть большая вероятность, что сегодня на его позиции снова сыграет Сирота.

Ренну не помогут травмированные Сантамария и Омари. Кроме того, дисквалификацию отбывает Траоре. Бруну Женезио также сообщил, что в матче против Динамо будет проведена ротация состава – впрочем, вряд ли она будет глубокой.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ренн

Динамо: Манданда – Ассиньон, Родон, Теат, Мелинг – Майер, Угочукву, Тет – Терье, Гуйри, Калимуэндо

Ренн: Нещерет – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Динамо не так уж и ужасно провело первый матч. Да, моментов в атаке практически не возникало, но оборонялись киевляне нормально – если бы не индивидуальные ошибки, то "бело-синие" привезли бы из Франции ничью. Перед поединком в Кракове расклад не меняется. Ренн прямо сейчас сильнее по большинству показателей, однако команде Бруну Женезио не хватает стабильности.

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Букмекеры уверены в победе французов. По нашему же мнению, киевляне вполне могут зацепиться даже за победу – если настроятся, как следует, и не будут терять концентрацию слишком часто. Тем не менее, верится в это с трудом, ведь "руж-нуар" имеют мощный прессинг и часто входят в штрафную.

Именно поэтому ограничимся ставкой на ничью – этот результат добыть точно по силам. Хотя вообще-то киевлянам нужно набирать три очка.

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