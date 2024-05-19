В воскресенье состоялись поединки заключительного 38-го тура АПЛ. Читайте отчет о ряде из них на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 38-й тур

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Мак Аллистер, 34, Куанса, 40

Удаления: Семеду, 28 (Вулверхэмптон, красная карточка)

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 5:0

Голы: Матета, 9, 39, 64, Езе, 54, 69

Бернли – Ноттингем Форест – 1:2

Голы: Каллен, 72 – Вуд, 2, 14

Лутон – Фулхэм – 2:4

Голы: Моррис, 45+1, Даути, 55 – Траоре, 44, Хименес, 45+3, 49, Уилсон, 64

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Ливерпуль в прощальном матче Юргена Клоппа одолел Вулверхэмптон и занял третье место. "Волки" остались в меньшинстве в середине первого тайма и мерсисайдцы воспользовались своим преимуществом, еще до перерыва отгрузив два мяча в ворота соперника. Этот поединок стал 250-м для Салаха в футболке Ливерпуля, но египтянин отметить юбилей голом не сумел.

Кристал Пэлас сенсационно разгромил Астон Виллу, набросав в ворота команды Унаи Эмери пять сухих голов – Матета оформил хет-трик, а Эзе реализовал дубль. Феерические проводы "львов" в Лигу чемпионов.

Бернли не сумел хлопнуть дверью перед собственными болельщиками и несмотря на серьезное преимущество уступил Ноттингем Форест. Следующий сезон "бордовые" начнут в Чемпионшипе.

Компанию им в низшем дивизионе составит Лутон, который не смог задержаться в АПЛ. В последнем матче сезона команда дома проиграла Фулхэму дома и попрощалась с элитой.

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