"Завтра узнаем, насколько серьезная травма у Бойко. Сразу трудно сказать. Он поехал делать снимок. При всех наших проблемах и неудачах не хватало, чтобы Бойко еще травмировался и выбыл на длительный срок. Хорошо, что Нещерет вернулся к тренировкам буквально 10 дней назад и смог заменить Дениса.

Динамо – Рух – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я предупреждал игроков, что мы играем против опасного соперника. Против хорошей и организованной команды. В моем понимании, первый гол стал решающим. Соперник хорошо играл в обороне и выходил в быстрые контратаки с техничными игроками. Также Рух хорошо играет позиционно и контролирует мяч, комбинируя в центральной зоне. Поэтому надо было забить гол.

Мы проходим сложный период. Недавно было незаслуженное поражение от Ренна. Это повлияло на психологическое состояние. Появился страх ошибиться и скованность в действиях. Это позволило сопернику в начале матча играть более раскованно. Он создал несколько опасных моментов после стандартов. Было важно забить.

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Чтобы забивать много голов, надо доминировать на футбольном поле. Нужна соответствующая подготовка. Сейчас мы к этому не готовы. На это влияют наши переезды и перелеты. У нас нет полноценного тренировочного процесса. Плюс я жду большего от игроков средней линии и атаки. Нельзя, чтобы Буяльский и Цыганков все время брали на себя эту сложную ношу. Я жду большего от Сидорчука, Гармаша, Беседина, Шепелева, Кабаева. Тымчик сегодня был молодцом. В эпизоде с голом он правильно действовал. Жду большего от всех игроков", – цитирует Луческу Динамоманія.