Шахтер уже решил свои турнирные задачи, досрочно выиграв титул. Зато СК Днепр-1 нужно было набирать очки, чтобы не остаться без еврокубков. Гандикап над Рухом и Полесьем составлял всего два балла. "Горняки" вышли на матч в экспериментальном составе. Не было, в частности, Судакова, Матвиенко, Зубкова, Конопли, Бондаренко или Ризныка, которого в воротах заменил дебютант первой команды Твардовский.

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Хозяева неожиданно вышли вперед после чудовищной ошибки Педриньо. Бразилец под давлением неосторожно катил назад на Мироши, а Филиппов быстро сориентировался, перехватил мяч и спокойно разобрался с Твардовским. Последний уже вскоре спас Шахтер от второго пропущенного мяча, исполнив фантастический удар после удара Рубчинского в дальнюю девятку. На 19-й минуте поединок пришлось прервать из-за воздушной тревоги.

После возвращения на поле команды провели еще 7 минут, а затем снова были вынуждены уйти в укрытие. К сожалению, это привычная картина для футбола в Днепре.

Игра возобновилась, и Шахтер захватил инициативу. "Горняки" успели отыграться до перерыва. Сикан отборолся в центре поля, Швед разогнал и пробил. Волынец парировал, но прямо под добивание Марлону – 1:1.

Вторая половина также не прошла без тревог. Матч затянулся на 4 с половиной часа. Игроки уже не сдерживали улыбок – вышли на поле, размялись, а тут новая пауза. Бондарь неприятно столкнулся с партнером Сиканом и держался за плечо. Центрбека Шахтера заменили, но до Евро всего 3 недели...

Забить еще раз никому не удалось, хотя были стойки, выносы с линии ворот. Шахтер потерял первые очки в весенней части УПЛ, но вряд ли это портит настроение "горнякам". Перед последним туром на две вакантные еврокубковые путевки претендуют три клуба – СК Днепр-1, Рух по 49 очков, Полесье 47.

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