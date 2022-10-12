"Говорят, что Беседин – плохой нападающий. Смотришь на этот футбол... Артем – типичная ярко выраженная девятка. Если поменять Беседина и поставить туда Левандовски, Бензема или Холанда – они тоже были бы "мертвыми" в этой команде.

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Ведь команда не играет на атаку, не старается этого делать, не снабжает форварда мячами. Все мячи идут в борьбу.

Беседин не относится к числу форвардов, которые при билд-апе пойдут в собственную штрафную, протащат мяч через все поле, обыграют всю команду, посадят на задницу голкипера соперника и закатят в пустые ворота. Как и Левандовски, Бензема или Холанд. Они зависят от командной работы. Каждый нападающий в современном футболе зависим", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, уже завтра, 13 октября, Динамо в матче 4-го тура Лиги Европы встретится с французским Ренном. После трех матчей киевляне в турнирной таблице группы В идут без очков последними.

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