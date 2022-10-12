"Левандовски, Бензема или Холанд также будут "мертвыми" в этом Динамо": Вацко встал на защиту Беседина
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко убежден, что голевая засуха форварда "бело-синих" Артема Беседина напрямую зависит от качества игры остальной команды.
"Говорят, что Беседин – плохой нападающий. Смотришь на этот футбол... Артем – типичная ярко выраженная девятка. Если поменять Беседина и поставить туда Левандовски, Бензема или Холанда – они тоже были бы "мертвыми" в этой команде.
Шахтер – Динамо: известно предварительное решение о проведении Классического
Ведь команда не играет на атаку, не старается этого делать, не снабжает форварда мячами. Все мячи идут в борьбу.
Беседин не относится к числу форвардов, которые при билд-апе пойдут в собственную штрафную, протащат мяч через все поле, обыграют всю команду, посадят на задницу голкипера соперника и закатят в пустые ворота. Как и Левандовски, Бензема или Холанд. Они зависят от командной работы. Каждый нападающий в современном футболе зависим", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".
Напомним, уже завтра, 13 октября, Динамо в матче 4-го тура Лиги Европы встретится с французским Ренном. После трех матчей киевляне в турнирной таблице группы В идут без очков последними.
Динамо одолело Рух и продлило победную серию в УПЛ – Буяльский и Цыганков вдвоем тянут киевлян