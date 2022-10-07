"Не лучшие времена для клуба и всех нас, но лишь благодаря труду и вере можно что-то исправить.

Ренн – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Спасибо нашим воинам за то, что есть возможность играть. Очень хочется отплатить вам и украинскому народу положительными результатами", – написал Цыганков на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне в Лиге Европы Динамо уступило французскому Ренну со счетом 1:2. Единственный гол в составе киевлян забил именно Цыганков.

К слову, после 3-х туров Динамо в турнирной таблице группы В идет без очков последним. В УПЛ киевляне с 6 пунктами девятые (после 5-ти туров).

Динамо подарило Ренну победу в матче ЛЕ – Цыганкова слишком мало, историческое фиаско с голом ребенка, поэзией и страхом