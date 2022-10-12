Динамо сыграет с Ренном в четвертом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет Футбол 24.

Матч Динамо – Ренн состоится в четверг, 13 октября, в 19:45 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Динамо из-за российского вторжения в Украину вынуждено принимать соперников в Кракове. На минувшей неделе киевляне проиграли Ренну, пропустив гол на последних минутах.

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Динамо – Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

Фаворитом встречи считается Ренн. Специалисты William Hill на победу французов дают коэффициент 1.8, успех Динамо оценивают в 4.4, а ничью – 3.6. Авторитетная контора Bwin выставила очень похожие котировки.

Матч ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.82, а на соответствующий тотал меньше – 1.88. Наиболее вероятный счет – 0:1 в пользу Ренна.

Главный претендент на гол – форвард Ренна Мартин Терье (2.62), забивший 5 мячей в последних 6 матчах. У Киева больше всего шансов отличиться имеют Виктор Цыганков и Виталий Буяльский – коэффициент 4.5.

Динамо ужасно провело первую половину группового этапа Лиги Европы. "Бело-синие" не набрали ни одного очка за три тура, проиграв всем оппонентам.

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