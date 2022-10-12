"Да, мы проводим в Кракове номинально домашние матчи, но скорее играем на нейтральном поле. Хотя это не такая большая проблема, больше сложностей наносят постоянные переезды. Дорога из Львова в Краков занимает не менее 7-ми часов, поэтому восстановление игроков после матчей является основной проблемой. Возможно, именно поэтому поединок против Ренна был проигран на последней минуте – нам не хватило функциональной готовности. Однако нужно играть с холодной головой, ждать своего шанса и через футбол показать поддержку Украины.

Динамо – Ренн: Луческу взял в Краков юного голкипера

Мы как раз были в дороге, переезжали из Львова в Краков, когда происходили массированные ракетные удары по всей территории Украины. Прибыли в Польшу достаточно поздно, но все равно вечером провели тренировку на поле возле отеля, где не было хорошего освещения. Так же провели там тренировку и вчера, но я считаю, что это даже к лучшему. Это тренирует у игроков уверенность, концентрацию и чувство партнера.

К сожалению, результаты в Лиге Европы неутешительные. Это произошло из-за того, что у нас много травмированных игроков, к тому же не удалось провести трансферы, которые мы хотели сделать. Что касается игры, то, по моему мнению, ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Продолжаем работать и постараемся продемонстрировать свою лучшую игру", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

Напомним, после экватора группового этапа киевляне расположились на последнем месте в квартете В, проиграв все три матча. Номинально домашний поединок с Ренном состоится завтра, 13 октября, в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.