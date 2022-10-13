Динамо в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи зустрінеться з Ренном. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо перетиналося з Ренном за часів Олександра Хацкевича, здобувши дві натужні перемоги. Французи попили крові й заслужили на повагу українських вболівальників, але не більше. Отримавши цей клуб у групу Ліги Європи, більшість фанів поставились до "руж-нуар" з певною недооцінкою. Від шостої команди Ліги 1 багато не очікуєш – тим паче, якщо це не Ліон, Марсель, Монако чи хоча б Лілль.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Ліги Європи

А дарма. За рівнем свого футболу підопічні Бруно Женезіо тримаються в топі французького футболу. За кількістю очікуваних голів вони поступаються тільки ПСЖ (21,6 xG після 10 турів), а за кількістю очікуваних пропущених та за темпом передач Ренн програє тільки ПСЖ й Ліллю (11,6 xGA). За дотиками в штрафному та кількістю ударів "руж-нуар" знову другі (звісно ж, після ПСЖ) – причому тільки третина цих пострілів є дальніми.

Щонайголовніше, даний колектив входить у топ-3 команд Франції за інтенсивністю пресингу (8,3 PPDA) та в топ-5 за інтенсивністю єдиноборств. Ось такий от суперник прописався у нашій групі.

Втім, до ідеалу підопічним Бруно Женезіо ще далеко – інакше вони б боролись за чемпіонство. При дуже високому xG та високій кількості ударів Ренн створює дуже мало топ-моментів, а суперники забивають у його ворота практично в кожному матчі – навіть при дуже низьких показниках гостроти.

Всі ці чесноти й проблеми можна було побачити в першому матчі проти Динамо. Французи домінували, тримаючи м'яч 53% ігрового часу, розтрощивши "біло-синіх" у єдиноборствах (105 виграних дуелей зі 190), виконали 38 дотиків у карному майданчику і завдали 19 ударів по воротах (що значно більше за середній показник "руж-нуар"). Круто? Безумовно.

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От тільки 10 пострілів виявились дальніми. При цьому команда створила всього один топ-момент, плюс дуже красиво вдалося розкатати гольову атаку. От, власне, і вся гострота Ренна. Середня гострота ударів французів була навіть нижчою, ніж у середняків УПЛ.

При цьому команда примудрилась пропустити гол у фактично єдиній нормальній атаці Динамо. Якби не помилка Попова наприкінці зустрічі, то матч завершився б нічиєю – до речі, в комп'ютерних симуляціях це був найімовірніший результат.

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Схожі проблеми Ренн демонстрував і проти АЕКа з Фенербахче. Динамо теж непогано трималося, однак дала про себе знати головна вразливість – пасова гра під тиском.

У всіх матчах в ЛЄ кияни демонстрували непогану інтенсивність єдиноборств, та і темп пасів непоганий, але вихід з оборони під пресингом завершувався шаленим відсотком браку. "Біло-сині" довго топчуться у власній третині й просувають м'яч уперед з точністю в 65%. Цього дуже мало.

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Центрбеки й голкіпери обрізаються, центрхави не створюють канали передач, а деякі футболісти поки що взагалі не розуміють принципів футболу Динамо. Звідси випливає критично низька кількість моментів у атаці – якщо м'яч не рухати вперед, то до штрафного він і не дійде.

Все активніше кияни намагаються всунути сферу в ноги Циганкову або швидкому фулбеку – це приносить певні дивіденди, але вони мізерні. Динамо занадто слабко атакує. Навіть в УПЛ.

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Саме тому відносно невиразний Ренн і переміг Динамо в першій зустрічі. Французи банально частіше шукали щастя біля чужих воріт. Втім, списувати "біло-синіх" до стартового свистка у Кракові не варто. По-перше, не такий вже і страшний цей Ренн, а по-друге – проблеми киян не такі великі, щоб здаватись без бою.

Великою мірою, невдачі перших трьох турів пов'язані з втратою концентрації, однак ще влітку Динамо демонструвало хороші навички гри під тиском. Команда точно вміє грати в пас, пропонує високий темп і грамотно обороняється позиційно. З правильною тактичною і психологічною підготовкою, а також з певними кадровими перестановками підопічні Мірчі Луческу здатні зачепитись за три очки.

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Буде важко, але відступати нікуди – у "біло-синіх" 0 очок після трьох турів, а відставання від Ренна й Фенербахче становить 7 залікових балів. Та і АЕК Ларнака з 3-очковим гандикапом здатний на сенсацію, тож права навіть на провал у Динамо немає. Якщо не налаштуватись зараз, то, мабуть, взагалі не треба виходити в єврокубки.

Кадрова ситуація

Мірча Луческу не може розраховувати одразу на двох своїх голкіперів. Бущан ще не встиг відновитись після травми меніска, а Бойко порвав хрести у матчі з Рухом – в наступні півроку на полі ми його не побачимо. Крім того, в лазареті залишаються Шапаренко й Супряга, до відсутності яких всі вже звикли.

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Цікаво, чи отримає місце в основі Попов. Денис привіз гол на Роазон Парк і був замінений за дві хвилини до завершення поєдинку з Ренном – як пояснив Мірча Луческу, за систематичні грубі помилки при пасах уперед. Точність подібних передач у центрбека дійсно низка (всього 73%). Поєдинок з Рухом він пропускав у виховних цілях – і є велика вірогідність, що сьогодні на його позиції знову зіграє Сирота.

Ренну не допоможуть травмовані Сантамарія та Омарі. Крім того, дискваліфікацію відбуває Траоре. Бруну Женезіо також повідомив, що у матчі проти Динамо буде проведена ротація складу – втім, навряд чи вона буде глибокою.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ренн

Динамо: Манданда – Ассіньон, Родон, Теат, Мелінг – Майєр, Угочукву, Тет – Тер'є, Гуйрі, Калімуендо

Ренн: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Динамо не так вже й жахливо провело перший матч. Так, моментів в атаці практично не виникало, але відоборонялися кияни нормально – якби не індивідуальні помилки, то "біло-сині" привезли б із Франції нічию. Перед поєдинком у Кракові розклад не змінюється. Ренн прямо зараз сильніший за більшістю показників, однак команді Бруну Женезіо не вистачає стабільності.

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Букмекери впевнені у перемозі французів. На нашу ж думку, кияни цілком можуть зачепитись навіть за перемогу – якщо налаштуються, як слід, і не втрачатимуть концентрацію занадто часто. Тим не менш, віриться у це важко, адже "руж-нуар" мають потужний пресинг і часто входять у штрафний.

Саме тому обмежимось ставкою на нічию – цей результат здобути точно до снаги. Хоча взагалі-то киянам потрібно набирати три очки.

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