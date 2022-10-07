"Несмотря на то, что победа была одержана лишь в конце матча, она вполне заслужена. Наша команда показала волевые качества и хорошее качество, которое истощила соперника. У всех команд есть слабые места, мы поплатились за это. Это единственный негативный момент, который я сегодня увидел.

Ренн – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

В общем, мне очень понравился рисунок игры моей команды, созданный с участием всех игроков. В нашей игре против хорошего коллектива были благородство и разнообразие, а вышедшие на замены молодые игроки придали нашей игре решимости.

Лесли Угочукву и Лоренц Ассиньон – это футболисты, хорошо работающие на тренировках, серьезные, добросовестные и внимательные. Приятным моментом для клуба является то, что команда завершила еврокубковый матч с шестью игроками, родившимися в период с 2002 по 2005 год. Это очень благоприятно для будущего. Лесли прогрессирует, но когда играешь регулярно, это проще. Лоренц оправдал наши ожидания, как всегда.

Еще рано говорить о каких-либо достижениях, однако мы на правильном пути. Должны хорошо выступить в турнире до конца, начиная с ближайшего ответного матча против Динамо в Кракове. Но прежде мы должны сосредоточиться на дерби против Нанта", – цитирует Женезио сайт киевлян .

Динамо после 3 туров идет с нулем зачетных баллов на дне квартета В. 13 октября состоится ответный матч против Ренна.