"В первом пропущенном мяче виноваты Забарный и Попов. Первый – потерял свою зону, а второй – просто дал пробить Терье с не самой простой позиции. Попову нужно было сыграть более агрессивно. Ему нужно было быть ближе к сопернику, оказывать на него давление .

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А второй гол? Попов просто подарил мяч сопернику. Так играть нельзя. Надо действовать надежно.

Как бы отреагировали на ситуации с Поповым в наше время, когда я играл в Днепре или в сборной Украины? В раздевалке с ним поговорили бы по-мужски. Команде очень нужны очки в Лиге Европы, УЕФА платит призовые за каждое очко, а тут такое. На следующие матчи его уже не поставят", – сказал Полунин в комментарии Sportarena.

Напомним, Динамо в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы уступило Ренну со счетом 1:2. Именно ошибка Попова за минуту до завершения основного времени привела ко второму голу в ворота киевлян.

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