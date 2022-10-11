У защитника Томаша Кендзёры есть шанс пополнить банковский счет Динамо. Конечно, если он попадет в заявку Польши на чемпионат мира в Катаре.

ФИФА еще в 2015 году установила размер компенсации клубам за поездку футболистов на чемпионат мира. Если игрок находится в клубе более двух лет, ФИФА будет платить около 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста в лагере национальной сборной. Общая сумма, выделенная на выплаты клубам, составляет 209 миллионов долларов США.

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Соответственно, Томаш Кендзёра, имеющий шанс стать единственным представителем УПЛ на чемпионате мира, может принести Динамо солидную сумму. Все зависит от успехов сборной Польши – чем дольше Роберт Левандовски и Ко будут играть в Катаре, тем больше получат "бело-синие" от ФИФА.

Правда, пока не факт, что 28-летний защитник вообще попадет в заявку на Мундиаль. Кендзёра сыграл 26 матчей за "Кадру", но после натурализации Мэтти Кеша динамовец начал играть за сборную значительно реже. В частности, в 2022-м он еще не вышел на поле ни разу, хоть и вызывался в национальную команду.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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