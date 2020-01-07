Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Багато вогню в Серії А, важкі матчі для іспанських грандів та успіх Зінченка в Кубку Англії – в нашому матеріалі.

1. Роналду яскраво розпочав 2020-й: розгром, рекорди, iPod Shuffle. Перед матчем з Кальярі португалець оригінально попрощався з 10-ми роками, прикріпивши до краватки непопулярний нині iPod Shuffle, чим сколихнув мережу. А згодом нагадав, що обговорювати можна не лише його зачіску та гаджети, а й безпосередньо гру. За один тайм забив 3 голи у ворота міцних сардинців і асистував Ігуаїну. Кріш оформив 56-й хет-трик у кар'єрі (Мессі позаду) – в 10 різних турнірах. 8 голів за останні 5 турів Серії А – він в ударі.

Ronaldo got goals when Serie A returned this weekend



But there was just more Milan misery for Zlatan pic.twitter.com/ZsGjuATGm6 — Goal (@goal) January 7, 2020

2. Інтер тримає темп Ювентуса – Лукаку та Мартінес прибили Наполі. Суперник більше атакував, цікавіше розігрував, але виграли "нерадзуррі". Звична історія для Антоніо Конте, який здобув сто перемог лише за 145 матчів Серії А. Результат вкотре зробили Ромелу та Лаутаро – бельгієць зразково реалізував контратаки, аргентинець встановив підсумковий рахунок. Захисники Наполі клеїли дурня, грубо помилився голкіпер. Після цього туру солідарність Лукаку та Роналду в тому, що в Серії А забивати найважче, звучить смішно. Італійська преса захоплюється їхніми подвигами. У Юве та Інтера – по 45 очок.

3. Полярні римські настрої через Іммобіле та Белотті. Лаціо продовжує переслідувати лідерів Серії А. Знову перемога (9 поспіль у чемпіонаті – клубний рекорд), знову на останніх хвилинах. Не встояла Брешія – у компенсований час забив Іммобіле. В активі Чіро вже 19 голів за 17 матчів. Фани Роми зустріли недільний вечір з протилежними емоціями. Команда Паулу Фонсеки завдала 30 ударів по воротах Торіно, 11 у площину, але так і не змусила Сірігу пропустити. Натомість Андреа Белотті знайшов свої шанси оформити дубль і отримати "десятку" від Tuttosport.

4. Каталонський провал Барси: Суареса виявилося замало, У Лея – досить. Справедливо, що Ернесто Вальверде не вивіз з Конелья Ель Прат перемогу. До 40-ї хвилини Барселони не було в дербі – інертність з м'ячем, мінімальний тиск на Еспаньйол. Потім з'явилися моменти з Луїсом Суаресом у головній ролі, але реалізувати вдалося лише два з них. Коли Френкі де Йонг підвів команду вилученням, господарі відчули запах крові. У Лей з третьої спроби вирвав нічию та посилив свій культ на батьківщині, ставши першим китайцем, який розписався у воротах "блаугранас".

Барселона втратила перемогу в каталонському дербі – героєм Еспаньйола став китаєць, лідера Прімери підвів де Йонг

5. Реал наздогнав Барсу, витримавши пекло високого пресингу. Мадридці розгромили Хетафе, проте аж ніяк не домінували на полі. 46% подій відбувалися на третині "вершкових" – неймовірний показник, навіть з урахуванням того, що вони грали проти команди з найінтенсивнішим пресингом Прімери. Все вирішив дубль Варана, а також 4 круті сейви Тібо Куртуа. Бельгієць поступово закриває критикам роти (потягнув 26 з 28 останніх ударів). Зінедін Зідан скористався невдачею Барселони та зрівнявся з нею в таблиці – у лідерів по 40 очок.

6. "У цьому місті є дві великі команди – Ліверпуль і дубль Ліверпуля". З Біллом Шенклі не посперечаєшся. Юрген Клопп в Кубку Англії випустив резервний склад проти основи Евертона, але все одно пройшов далі. Єдиний гол розкішним ударом забив 18-річний Кьортіс Джонс. Ліверпуль під керівництвом Клоппа має 10-матчеву безпрограшну серію в дербі – німець зрівнявся з Бобом Пейслі. Після гри тренер закликав відволіктися від компліментів Джонсу та звернути увагу на чудову гру інших футболістів, зокрема дебютанта Мінаміно. Евертон їхав на Анфілд з хорошим настроєм і великими очікуваннями, проте так і не здобув першу перемогу в XXI столітті на "своїй колишній арені".

Hilarious Everton won the toss to swap ends so their fans could get a beautiful view of Curtis Jones rasper pic.twitter.com/CD039HJP87 — ??????????? (@TheFinalGed) January 5, 2020

7. Зінченко забив перший гол у сезоні та підірвав Інтернет святкуванням. Манчестер Сіті покарав кривдника Стоунза, вибивши його команду з Кубка Англії. Олександр Зінченко провів особливий матч – не лише забив красивий дебютний гол у сезоні, а й виконав ключову роль у гібридній схемі Гвардіоли. Однак всі говорили не про це, а про "зухвальство" українця, який повторив фірмове святкування Кіліана Мбаппе та Трента Александера-Арнольда, хоча відзначився всього лиш у воротах команди четвертого дивізіону.

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8. Моурінью завадив "пляжний м'яч", МЮ має пекельний січень. Серед всіх грандів лише Тоттенхем і Манчестер Юнайтед створили собі проблеми в Кубку Англії. Не вилетіли, але заробили зайві 90 хвилин на сезон. Манчестер Юнайтед вперше за 5 років не завдав жодного удару в площину воріт суперника, розписавши нульову нічию з Вулверхемптоном. Попереду перегравання, і якщо воно буде вдалим, то "дияволи" проведуть 7 матчів за 23 січневі дні. Вже сьогодні – поєдинок проти Сіті в Кубку Ліги. У Тоттенхема приємніший календар, але радості без травмованого Харрі Кейна мало. Хоча Жозе Моурінью знайшов оригінальне пояснення нічиїй з Мідлсбро: "М'яч був занадто легким, ніби для пляжного футболу".

9. Ібрагімовіч повернувся, але Мілану не допоміг. Швед розпочав гру з Сампдорією у запасі, а з'явився на початку другого тайму: старався, виграв декілька верхових дуелей, але справжньої загрози не створив. "Россонері" у третьому матчі поспіль пішли з поля без гола. А от Аталанта, яка в минулому турі розгромила Мілан, продовжила феєрити. Бергамаски відвантажили Пармі 5 голів, впоравшись без Руслана Маліновського. Команда Джан П'єро Гасперіні з відривом найрезультативніша в Серії А. До зони Ліги чемпіонів – одне очко.

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