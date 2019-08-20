На шляху Зорі до Ліги Європи – китайський феномен: його популярність "вбиває" комп'ютери та затьмарює Ель Класіко

Китайський форвард У Лей став золотою жилою для другого за статусом клубу Каталонії. Завдяки екс-гравцеві Шанхай СІПГ майбутній суперник луганської Зорі у Лізі Європи створив справжнє економічне диво.

Комп'ютери на Корнелья-Ель-Прат наче синхронно збожеволіли після офіційного оголошення трансферу 27-річного ноунейма у європейському футболі. Десятки тисяч співвітчизників У Лея так наполегливо "штурмували" інтернет-магазин Еспаньйола у пошуках омріяної футболки, що система онлайн-продажів впала за лічені хвилини. Шалений наплив китайських фанів перевершив усі очікування президента "папуг" Чень Яншена, який робив стратегічну ставку на азійський ринок.

"Вони такі ж люди, як і ми", – Будківський про гравців Еспаньйола

Відтоді, як У Лей приземлився на іспанській землі минулого трохи більше, ніж півроку, проте акції каталонського клубу продовжують невпинно рости. Неочікувана інвестиція (2 млн євро) дозволила Еспаньйолу зробити колосальний стрибок у соціальних мережах, перевершити власні показники з продажу футболок, а також суттєво покращити відвідуваність домашніх матчів.

На завершальний поєдинок минулого сезону проти Сосьєдада, коли вирішувалась доля останньої путівки у Лігу Європи, завітали майже 27 тисяч фанів, що стало абсолютним рекордом "темпоради" для каталонців. Звичайно, що на трибунах можна було помітити сотні уболівальників з китайськими прапорами, які поєднали ескурсії привабливою туристичною Барселоною з підтримкою свого національного героя. А він ще й забив суперважливий гол, закріпивши перевагу Еспаньйола (2:0), який пробився у єврокубки вперше за 12 років. Ба більше, вихованець Шанхай СІПГ вже зараз може пишатися званням першого китайського гравця, який відзначився результативним ударом у Ла Лізі.

Еспаньйолу одразу ж довелось підлаштовуватись під своїх нових (багаточисельних) клієнтів. Той випадок з комп'ютерами змусив каталонців розпочати кропітку роботу над включенням до власної системи онлайн-продажів найпоширеніших в Китаї способів оплати через інтернет, WeChat або Alipay, раніше відсутніх у віртуальному світі "папуг". Це робилось для того, щоб задовольнити величезний попит азійських фанатів, які намагались придбати футболку У Лея з 24-м номером.

Агусті Філомено, директор з маркетингу та продажів Еспаньйола, є працівником клубу, який отримав найбільше приємних клопотів після трансферу китайського форварда. Феномен У Лея спровокував революцію у його відділі:

За перші чотири місяці було реалізовано понад 20 тисяч футболок з його іменем. Ми не досягнули б схожого результату навіть від сумарного продажу екіпірування решти гравців команди. У Лей самотужки потроїв число наших прибутків.

Після цього клуб створив спеціальну футболку з обличчям екзотичного новачка, а також продає шарфи з його іменем, написаним китайськими літерами. З цього моменту на Корнелья-Ель-Прат розпочинається друге економічне піднесення в епоху президента з Піднебесної. Чень Яншен почав отримувати реальні фінансові дивіденди від свого футбольного дітища, яке тепер язик не повернеться назвати збитковим.

Не футболками єдиними – реалізація усієї продукції Еспаньйола стрімко поповзла вгору. Але, насамперед, кардинально змінився ринок збуту каталонського клубу. Міжнародні онлайн-покупки зросли з 7% до 60%, а кількість бажаючих наживо переглянути матчі "папуг" збільшилась на 50%. "На перший погляд може здатись, що ми виконали обов'язок перед нашим президентом, підписавши У Лея, але клуб прекрасно усвідомлював перспективи угоди. Зараз ми уникаємо маркетингових рішень, які б не враховували інтересів нашої аудиторії в Китаї", – додає Філомено.

Однак у футбольному світі доволі складно знайти ефективне комерційне рішення, яке не було б підкріплене спортивними досягненнями. Перед тим, як підписати контракт з Еспаньйолом У Лей провів блискучий сезон за Шанхай СІПГ, наколотивши 27 м'ячів. А вже незабаром він отримав нагороду найкращому гравцеві Китаю за підсумками року, яка з 2007-го неодмінно діставалась лише іноземцям.

"Його рівень і швидкість адаптації здивувала всіх, хоча наші скаути передбачали схожий розвиток подій", – розповідає Філомено. У Лей став першим футболістом з Піднебесної, який забивав у елітному іспанському дивізіону з моменту його заснування 90 років тому. Історична подія трапилась у 26-му турі Ла Ліги, коли Еспаньйол зустрічався з Вальядолідом. Сезон 2018/19 китаєць довершив ще двома влучними ударами, але головний його здобуток – величезна любов з боку фанатів і партнерів по команді.

"Давайте не будемо себе обманювати, перша реакція уболівальників на такий трансфер могла бути наступною: "Ми купуємо китайського гравця, бо наш президент –китаєць", – зізнається директор з маркетингу "папуг". Але прихильники Еспаньйола закохалися у новачка з першого погляду, запевняє функціонер: "Це дуже приємний хлопець, до якого тягнуться люди. Він забивав важливі голи, які допомогли команді повернутись у Європу. Після матчу з Сосьєдадом У Лей став улюбленцем інчади".

Спеціальне дослідження провідного іспанського видання El Pais, яке базується на активності "юзерів" у Sina Weibo (китайський аналог Твіттера), демонструє, що дебютний гол У Лея за Еспаньйол викликав у Піднебесній більший ажіотаж, ніж найпопулярніший футбольний спектакль світу Ель Класіко. У згаданій соціальній мережі нападник Еспаньйола має 1,5 млн підписників – втричі більше, ніж "папуги" у Твіттері. Щоправда, він також серйозно приклав руку до потужного стрибка самих каталонців на інтернет-просторах – плюс 520 тисяч "фоловерів".

Коли Чен "взяв під крило" фінансово нестабільний Еспаньйол у 2016-му ідентифікація каталонського клубу з Китаєм стала лише справою часу. "Це був для нас віддалений ринок – географічно та концептуально. Тому наші перші кроки в Азії були дещо сором'язливими. Однак ми постіййно налагоджували зв'язки, прощупували грунт, так би мовити. Кардинально ж ситуацію змінив трансфер У Лея, який був неймовірним поштовхом для нашої роботи з китайськими фанами. Цього літа ми планували провести в Китаї два товариські поєдинки, але через кваліфікацію Ліги Європи плани довелось підкоригувати", – пояснює провідний маркетолог Еспаньйола.

Під час першого каталонського дербі У Лея (30 березня) Ла Ліга організувала масштабний перегляд матчу в Пекіні. Подивитись на дебютне протистояння свого кумира з Лео Мессі прийшло близько тисячі китайських фанів. "Публіка очікувала, що У Лей гратиме з перших хвилин, тому усім довелось трохи понервувати, адже тренер випустив його на поле у другому таймі. Однак це жодним чином не вплинуло на ентузіазм уболівальників, які неймовірно підтримували "папуг". Якщо іспанські клуби досі сумніваються у китайському ринку, нехай подивляться на Еспаньйол. Все значно простіше, коли знаєш рецепт успіху", – зазначає представник Ла Ліги у Китаї Серхі Торрентс.

У Лей непогано розпочав новий сезон, взявши участь у кожному з п'яти матчів Еспаньйола до цього часу. У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сенсаційний китаєць, який за 5 місяців у чотири рази збільшив власну трансферну вартість (10 млн євро), розпочав домашнє побиття Люцерна. Він наблизив зустріч "папуг" з луганською Зорею, відзначившись вже на 3-й хвилині гри. Вирішальна дуель команд за груповий турнір приверне увагу не лише у Каталонії та Україні, "папуги" можуть розраховувати ще й на потужну армію уболівальників з Піднебесної, які допоможуть заповнити Корнелья-Ель-Прат 22 серпня. На боці іспанців – китайський феномен.

За матеріалами El Pais та Mundo Deportivo

Еспаньйол – Зоря: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи