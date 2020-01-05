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Ліверпуль – Евертон: "іриски" дотепно потролили суперника напередодні мерисайдського дербі

15:32 418 Читать на русском
Ліверпуль – Евертон: "іриски" дотепно потролили суперника напередодні мерисайдського дербі
Гравці Евертона / Footballinsider247

Евертон анонсував поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії проти Ліверпуля, оригінально пожартувавши над своїм одвічним суперником.

 

"Вирушаємо на Енфілд – дім чемпіонів Англії сезону 1890/91. Ми давно очікуємо на перемогу на нашій старій землі, чому б не зробити це сьогодні?" – зазначається у твіттері Евертона.

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Зазначимо, що Енфілд – колишній стадіон Евертона, на якому "іриски" здобули своє перше чемпіонство Англії.

До слова, матч Ліверпуль – Евертон відбудеться сьогодні, початок гри о 18:00.

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