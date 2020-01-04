Барселона втратила перемогу в каталонському дербі – героєм Еспаньйола став китаєць, лідера Прімери підвів де Йонг

Барселона розписала результативну нічию з Еспаньйолом (2:2) у матчі 19 туру іспанської першості. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Реал вдень розгромив Хетафе та обійшов Барселону на вершині Прімери. "Блаугранас" прагнули відповісти перемогою в каталонському дербі на Корнелья Ель Прат. Команда Ернесто Вальверде часто втрачає очки у виїзних матчах, однак Еспаньйолу не програвала дуже давно.

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Матч розпочався за звичним сценарієм – Барселона контролювала м'яч, а Еспаньйол захищався низьким блоком у 4-4-2. Господарі зустрічали суперника на власній половині й майже не думали про атаку. Їм вдалося засушити гру – до середини першого тайму команди на двох завдали 3 удари.

А на 23-й хвилині Еспаньйол сенсаційно відкрив рахунок. Марк Рока класно подав зі штрафного, а Давід Лопес акуратно головою переправив м'яч під дальню стійку. На той момент Барселона мала фантастичну перевагу за володінням (88% на 12%), але не могла втілити її у гольові моменти.

Барселона продовжила тиснути, а Еспаньйол продовжив тримати компактну оборону. Розрив статистиці передач зростав, але картина матчу не змінювалася. Гості спробували виманити "папуг" в атаку та впіймати їх на контрі. Фаворит по-справжньому ожив ближче до 40-ї хвилини. З'явилися шанси.

Серхі Роберто непогано подав справа, але Мессі занадто легко пробив головою. Ліонель зі стандарту перекинув стінку – на місці Дієго Лопес. Суарес вирвався на оперативний простір у штрафному майданчику та пробив у стійку. До перерви Барсі відігратися не вдалося.

Втім, вже на старті другої половини зустрічі "блаугранас" зрівняли рахунок. Допомогла дуже проста комбінація – Жорді Альба низом прострілив у штрафний майданчик на Суареса, а Луїс в дотик переправив м'яч у ближній кут.

Ну а через 10 хвилин Барселона вийшла вперед. Ернесто Вальверде вгадав із заміною – у перерві він випустив замість Івана Ракітіча скандального Артуро Відаля, який і забив другий гол гостей. Для нього все зробив Луїс Суарес – уругваєць вигриз м'яч і зразково накинув на дальню стійку. Перед Відалем залишилися порожні ворота.

Мессі пригадав глядачам, з якого дива йому вручили енний "Золотий м'яч". Протягнувши м'яч у фірмовому стилі від центрального кола до штрафного майданчика, Ліонель вирізав геніальний прихований пас на Суареса. Форвард опинився сам на сам з голкіпером, але не зумів його переграти. А потім був ще один схожий рейд Лео, однак цього разу оборона впоралася.

Еспаньйол довго нічим осмисленим не відповідав. Безадресний простріл з лівого флангу, неточний удар Варгаса, спроба У Лея, яку парирував воротар. Барселона ж зусиллями Суареса ще декілька разів небезпечно залітала у чужий штрафний, однак закріпити перевагу не вдавалося.

Останні 20 хвилин "блаугранас" провели в меншості. Френкі Де Йонг загрався в центрі поля та заробив вилучення. Одного суперника обіграв, але віддав м'яч Кальєрі. Порушення, зрив небезпечної атаки та друга жовта в пасив.

Після цього господарі великими силами побігли вперед і організували чимало гострих атак. Завершував їх У Лей, якого тренери випустили за хвилину до фейлу Де Йонга. Спершу удар китайця заблокували захисники Барселони, але на 88-й форвард все ж досяг свого. У Лей відгукнувся на класний пас Варгаса та пробив точно в дальню "шістку". 2:2 – нічия! Китай шаленіє!

Барселона набрала 40 очок і повернулася на перше місце Прімери завдяки кращій різниці голів. Еспаньйол набрав 11 пунктів, але залишився останнім у турнірній таблиці.

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