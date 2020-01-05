Неймовірний гол юного вихованця "червоних" у відеоогляді матчу Ліверпуль – Евертон – 1:0

На відміну від Карло Анчелотті, який виставив на гру основний склад, Юрген Клопп випустив резервістів. У першому таймі команди створили декілька хороших гольових моментів, але відкрити рахунок не змогли. Активністю відзначався новачок "червоних" Такумі Мінаміно. Але не він став головним героєм матчу.
На 71-й хвилині 18-річний вихованець Ліверпуля Кертіс Джонс ефектним обвідним ударом поцілив у дев'ятку воріт Пікфорда. Цей гол став єдиним у матчі. Підопічні Клоппа вийшли у наступну стадію турніру, а "іриски" всі сили зосередять на чемпіонаті Англії.