Неймовірний гол юного вихованця "червоних" у відеоогляді матчу Ліверпуль – Евертон – 1:0

У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії Ліверпуль мінімально обіграв Евертон. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

На відміну від Карло Анчелотті, який виставив на гру основний склад, Юрген Клопп випустив резервістів. У першому таймі команди створили декілька хороших гольових моментів, але відкрити рахунок не змогли. Активністю відзначався новачок "червоних" Такумі Мінаміно. Але не він став головним героєм матчу.

Ліверпуль – Евертон: Клопп резервним складом вибив "ірисок" з Кубка Англії – фантастичний гол Джонса

На 71-й хвилині 18-річний вихованець Ліверпуля Кертіс Джонс ефектним обвідним ударом поцілив у дев'ятку воріт Пікфорда. Цей гол став єдиним у матчі. Підопічні Клоппа вийшли у наступну стадію турніру, а "іриски" всі сили зосередять на чемпіонаті Англії.

Кубок Англії: Тоттенхем не впорався з Мідлсбро, Челсі вибив Ноттінгем Форест, Крістал Пелас постраждав від команди Руні