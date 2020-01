"Безсоромний клоун": Зінченко скопіював Мбаппе та розпалив війну в мережі – у Ліверпулі шалено "підгорає" через українця

Олександр Зінченко спровокував неймовірну полеміку після власного гола у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Порт Вейла (4:1). На нього накинулись через "неповагу" та "плагіат".

Українець святкував, немов навіжений, і його можна зрозуміти. Сашко не відзначався за клуб 360 днів, тож йому було байдуже, що тривала суха серія перервалась після дальнього, але трохи незграбного гола у ворота скромного представника четвертого англійського дивізіону. Він максимально наблизився до трибун і виконав фірмовий жест зіркового форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Начебто нічого такого... якби не величезна хвиля обурення у таборі принципового суперника.

Деякі фанати Ліверпуля вирішили, що Зінченко поводився недостойно. Мовляв, один з лідерів збірної України настільки помпезним святкуванням проявив неповагу до Порт Вейла – слабкої команди, яка може пишатися вже тим, що побувала на одному полі з зірками Манчестер Сіті. Натомість інші дорікали вихованцю Шахтаря таким собі плагіатом. Йому, зокрема, пригадали, що не лише Мбаппе, але й Трент Александер-Арнольд виконав схожий "фокус", коли забив другій команді АПЛ – Лестеру. Прихильники "містян", звісно, не залишили Алекса наодинці з кривдниками та знайшли, чим відповісти. Щоправда, довелось повернутись у 2015-й, коли Клопп ще радів домашній нічиїй проти Вест Бромвіча.

"Зінченко щойно святкував у стилі Мбаппе, забивши Порт Вейлу, представнику Ліги 2. Варто оцінити цю зухвалість", – започаткував гарячу дискусію популярний блогер Еліот Хакней (близько 17 тисяч підписників у Твіттері). За декілька годин його допис став одним з найпопулярніших у мережі. У червоній частині Мерсисайду "запалало" не на жарт.

Zinchenko just gave it the Mbappe celebration after scoring with a deflected goal against League 2 Port Vale. Got to appreciate the audacity of it. pic.twitter.com/4PHxvDYE9V — Elliot Hackney (@ElliotHackney) January 4, 2020

"Зінченко, мабуть, думав, що Порт Вейл грає у футбол високого рівня".

Zinchenko must think port vale play high end football with that celebration https://t.co/zUXrW812uo — Darrell (@darrellw1992) January 4, 2020

"Святкування Мбаппе:

TAA робить це проти Лестера, який перебуває на другому місці.

Зінченко робить це проти Порт Вейла з Ліги 2.

Деніел Джеймс робить це проти Крістал Пелас, зрівнявши рахунок на Олд Траффорд (1:1).

Манчестерські клуби стали безсоромними".

Mbappe celebration:



TAA does it against second place Leicester...



Zinchenko does it against League two side Port vale.



Dan James does it against Crystal palace to make it 1-1 at Old Trafford.



Manchester clubs have become shameless pic.twitter.com/XPXlk0zZvs — Mini-Mino² (@ScouseSamurai18) January 4, 2020

"Скаузери нагадують Зінченку, що він грає проти Порт Вейла. Можливо, їм слід нагадати, як вони святкували нічию на власному полі проти Вест Бромвіча.

Bin dippers reminding Zinchenko he is only playing against Port Vale after his goal celebration. Maybe they should be reminded this was how they celebrated a DRAW at home against West Brom pic.twitter.com/hhJRW7zbg3 — Carlos (@Cajosolu) January 4, 2020

"Дивлячись на те, яку реакцію викликав Зінченко серед англійських фанів власним святкуванням, можна сказати, що ми (Ман Сіті – прим.ред) великі".

Seeing Zinchenko’s triggered every fan base in England with that celebration, we’re massive — ᴸˢ¹⁹ (@DeployLeroy19) January 4, 2020

"Зінченко забив після рикошету та святкував у стилі Мбаппе проти команди, яка займає 10-ту позицію в четвертій лізі.

Безсоромний".

Zinchenko scored a deflected goal did the Mbappe celebration against Port Vale who are 10th in League two.



No shame. pic.twitter.com/nP689g1YiK — TJ (@UtdTalha) January 4, 2020

"Побачив святкування Зінченка і зовсім не здивувався.

Примітивна спроба повторити те, що недавно зробив великий клуб.

Типовий Сіті. Усі гроші світу не можуть придбати значимості або класу".

Just saw the zinchenko celebration and couldn’t have been less surprised



Small time action to copy something a real club have just done



Typical city. All the money in the world cannot buy relevance or class — RD91LFC (@Rd91L) January 5, 2020

"Зінченко – клоун, окей. Але в чому проблема? Кожен має право святкувати, як йому заманеться. Зосередьтесь на власних командах".

Seriously, Man. Zinchenko is a clown, ok. But what's the problem with the celebration, celebrate as they can. Rather focus on your own team struggles. — SerbianHitman (@sujansanchez) January 4, 2020

"Зінченко думає, що він Трент, святкуючи у стилі Мбаппе. Хахаха. Заспокойся".

Zinchenko thinks he's Trent doing Mbappe celebration hahaha calm down — Nathan (@NathanASport) January 4, 2020

"Зінченко, ти не достойний зіркового святкування. Забирайся".

Zinchenko you are NOT worthy of the starboy celebration get out — chands (@chandssrm) January 4, 2020

"Приємно бачити, як Трент і Мілнер виявляють любов до святкування Зінченка".

It’s nice to see Trent and Milner showing some love for the Zinchenko Celebration pic.twitter.com/HmH5aB4S3d — King Kompany (Follow Limit Atm) (@BlueCitizennn) January 4, 2020

