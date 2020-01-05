"Безсоромний клоун": Зінченко скопіював Мбаппе та розпалив війну в мережі – у Ліверпулі шалено "підгорає" через українця

Олександр Зінченко спровокував неймовірну полеміку після власного гола у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Порт Вейла (4:1). На нього накинулись через "неповагу" та "плагіат".
Українець святкував, немов навіжений, і його можна зрозуміти. Сашко не відзначався за клуб 360 днів, тож йому було байдуже, що тривала суха серія перервалась після дальнього, але трохи незграбного гола у ворота скромного представника четвертого англійського дивізіону. Він максимально наблизився до трибун і виконав фірмовий жест зіркового форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Начебто нічого такого... якби не величезна хвиля обурення у таборі принципового суперника.
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Деякі фанати Ліверпуля вирішили, що Зінченко поводився недостойно. Мовляв, один з лідерів збірної України настільки помпезним святкуванням проявив неповагу до Порт Вейла – слабкої команди, яка може пишатися вже тим, що побувала на одному полі з зірками Манчестер Сіті. Натомість інші дорікали вихованцю Шахтаря таким собі плагіатом. Йому, зокрема, пригадали, що не лише Мбаппе, але й Трент Александер-Арнольд виконав схожий "фокус", коли забив другій команді АПЛ – Лестеру. Прихильники "містян", звісно, не залишили Алекса наодинці з кривдниками та знайшли, чим відповісти. Щоправда, довелось повернутись у 2015-й, коли Клопп ще радів домашній нічиїй проти Вест Бромвіча.
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"Зінченко щойно святкував у стилі Мбаппе, забивши Порт Вейлу, представнику Ліги 2. Варто оцінити цю зухвалість", – започаткував гарячу дискусію популярний блогер Еліот Хакней (близько 17 тисяч підписників у Твіттері). За декілька годин його допис став одним з найпопулярніших у мережі. У червоній частині Мерсисайду "запалало" не на жарт.
"Зінченко, мабуть, думав, що Порт Вейл грає у футбол високого рівня".
"Святкування Мбаппе:
TAA робить це проти Лестера, який перебуває на другому місці.
Зінченко робить це проти Порт Вейла з Ліги 2.
Деніел Джеймс робить це проти Крістал Пелас, зрівнявши рахунок на Олд Траффорд (1:1).
Манчестерські клуби стали безсоромними".
"Скаузери нагадують Зінченку, що він грає проти Порт Вейла. Можливо, їм слід нагадати, як вони святкували нічию на власному полі проти Вест Бромвіча.
"Дивлячись на те, яку реакцію викликав Зінченко серед англійських фанів власним святкуванням, можна сказати, що ми (Ман Сіті – прим.ред) великі".
"Зінченко забив після рикошету та святкував у стилі Мбаппе проти команди, яка займає 10-ту позицію в четвертій лізі.
Безсоромний".
"Побачив святкування Зінченка і зовсім не здивувався.
Примітивна спроба повторити те, що недавно зробив великий клуб.
Типовий Сіті. Усі гроші світу не можуть придбати значимості або класу".
"Зінченко – клоун, окей. Але в чому проблема? Кожен має право святкувати, як йому заманеться. Зосередьтесь на власних командах".
"Зінченко думає, що він Трент, святкуючи у стилі Мбаппе. Хахаха. Заспокойся".
"Зінченко, ти не достойний зіркового святкування. Забирайся".
"Приємно бачити, як Трент і Мілнер виявляють любов до святкування Зінченка".
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