Ман Сіті – Порт Вейл: Зінченко забиває і надихає навіть конкурентів з суперниками – дива від українця та дітей Гвардіоли

Манчестер Сіті розбив Порт Вейл (4:1) у матчі Кубка Англії 2019/20. Олександр Зінченко відкрив лік забитим м'ячам. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії 2019/20. Один матч, 1/32 фіналу

Манчестер Сіті – Порт Вейл – 4:1

Голи: Зінченко, 19, Агуеро, 42, Харвуд-Белліс, 58, Фоден, 76 – Поуп 35

Уже на 17-й секунді Порт Вейл мав забивати. Дальній пас, Канселу невдало поборовся, і лише Зінченко, який вийшов у стартовому складі, заблокував небезпечний удар метрів з 13. Цікаво, що українець знову вийшов грати лівого захисника, хоча разом з ним Гвардіола випустив номінального оборонця Анхеліньйо. Саме ця зв'язка вперше змусила панікувати оборону суперника на 8-й хвилині – винесли. Згодом Фоден завершував атаку, яка також пройшла лівим краєм. Удар з кількох метрів заблокували. Як для середняка 4-го дивізіону Англії Порт Вейл дуже гідно виглядав у перші 15 хвилин зустрічі. Бернарду Сілві довелося збільшити і так немалу чисельну присутність на лівому фланзі. Португалець знайшов Давіда Сілву, а той навісив точно на голову Фодена – удар у воротаря.

Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу

Манчестер Сіті – Порт Вейл: дивитись відео гола Зінченка в Кубку Англії

Один з найактивніших на старті Зінченко відкрив рахунок потужним дальнім ударом. На 19-й хвилині м'яч після удару нашого універсального півзахисника зрикошетив чи то від газону, чи то від ноги капітана гостей і залетів у сітку. Згодом Сілва замикав у порожні, але Давід якимсь диво влучив у поперечину. Та ще й так, що Агуеро, який вже чатував на лінії воріт, розминувся з круглим. Зінченко ще раз спробував відзначитись здалеку – захисник прийняв цю гармату на голову. А ось на 35-й хвилині Анхеліньйо ліворуч дозволив подати, а Томас Поуп замкнув. Проміжна нічия, здобута у фактично другій гольовій атаці за тайм.

Зінченко без блиску повернувся в основу Ман Сіті: суперечливі оцінки, радість і критика фанів, відео всіх дій

Радість андердога тривала недовго. Зінченко взяв участь у початковій стадії і другої результативної атаки, але вирішальну роль тут зіграв передгольовий пас Гюндогана. Після цього Фоден блискуче зловив м'яч у повітрі і стрімко переправив паралельним курсом. Агуеро замкнув дальню стійку. VAR довго визначав, чи був офсайд, але юний англійський хавбек ідеально витримав лінію. До перерви досить закономірні 2:1 – натхненна гра Зіни в обороні (там традиційно серед лідерів) цього разу ще й примножена дебютним голом у сезоні за Ман Сіті. Відзначимо, що в атакувальній фазі атак українець стабільно опинявся в центрі, діючи а-ля півзахисник. Так було і в другому гольовому епізоді.

Відразу після перерви Олекс розкішно вирізав м'яч у фланг, після чого Анхеліньйо віддавав під третій гол для Агуеро, але Серхіо не влучив у ворота. Розкішний сейв воротаря не дав відзначитися Бернарду. Фоден практично з одинадцятиметрової позначки також влучив лише у кіпера. Зінченко втретє спробував відзначитися з-за меж штрафного – круглий пострибав за межі поля. Черговий удар Фодена став 7-ю влучною спробою. Воротар Порт Вейла грає впевнено. Гол Стоунза на добиванні, здавалося, скасували через офсайд, але VAR вгледів, що все чисто, тільки потрібно автора гола змінити – це означає, що 17-річний центрбек Тейлор Харвуд-Белліс відзначився дебютним м'ячем за Сіті, 3:1.

Розкішний пас з глибини змушує Анхеліньйо вибухати на фланзі. Іспанський конкурент Зінченка дуже класний матч на позиції вінгера проводить (блискуча швидкість, творчі ідеї, енергія, пас) і вирізає у воротарський. Фоден не мав права такого змарнувати – це вже 4:1 на 76-й. Марез не реалізував вихід віч-на-віч у компенсований час. Невтомний Анхеліньйо знову знайшов пасом Фодена. З рикошетом від руки снаряд вискочив за межі поля. Зінченко відзначився взяттям воріт за клуб вперше з 9 січня 2019, коли забив у ворота Бертона в Кубку ліги на цьому ж стадіоні. Манчестер Сіті лише в першому таймі відчув певні проблеми з клубом 4-го дивізіону, тому заслужено пройшов до 1/16 Кубка Англії.

Зінченко подобається навіть лідеру суперника, але яка його роль?

Український півзахисник зіграв, як сенатор. Небагато навіть в команді Гвардіоли є настільки ж універсальних, наскільки саможертовних гравців. У світі сучасного футболу бачити хлопця, який біжить виправляти свою чи чужу помилку, немов запізнюється на останній поїзд, так приємно. Олександр забив, і це вийшло справді круто, хто б там не іронізував з приводу рикошету чи рівня суперника. Однак висока оцінка його гри не обмежується тільки цією дією. Він здивував своєю багатофункціональністю. Двічі рятував Сіті на позиції центрального захисника, часто опинявся в ролі опорника чи лівого центрального півзахисника, але й також на тій вже досить звичній – крайнього оборонця.

Не один британський сайт і навіть їхні телевізійники малювали Зіну ліворуч в центрі поля. Та насправді його ролі настільки різні, що важко визначити і закріпити за ним якусь одну. Це часто плутало суперника і давало свободу гравцю збірної України. Олександр суттєво посприяв тому, що його конкурент у боротьбі за позицію лівого захисника Анхеліньйо провів свій найкращий матч у складі манчестерців. Їхня взаємодія є досить цікавою опцією для Гвардіоли. Лівий фланг працював швидко, енергійно і насичено. У Канселу праворуч так не виходило, тож навіть Бернарду Сілву тягнуло туди, де весело, гаряче і "наливають", не шкодуючи.

Легенда Порт Вейла наколотив понад 100 м'ячів за клуб. Тому Поупу 34, і він усе життя провів у 3 і 4 дивізіонах Англії. Хлопець забив, можливо, гол усього життя, а після гри відзначав, що йому сподобався тільки Зінченко. Мовляв, решта гравців Манчестер Сіті ні про що, тому й захотів обмінятися футболками саме з українцем. Олекс провів крутий матч. Так, всього лише проти скромного представника 4-ї за класом ліги. Так, Фоден, Бернарду, Гюндоган і компанія зіграли не менш яскраво. Та він усе ще може дивувати всіх навколо. У цю суботу не лише своїм рідкісним голом, а й надійністю в обороні, бажанням та умінням грати нестандартно, завжди бути там, де потрібно.

Молодь Гвардіоли заслужила нові шанси

Пеп після матчу запевняв, що ці хлопці не отримують подарунків, а їхня ігрова практика – заслужений результат праці. Коли на поле вийшов 18-річний Томас Дойл (дуже сподобався як непоступливий зубастий опорник), середній вік польових гравців команди Гвардіоли становив 24,2 року. Кожен вихованець академії Сіті з тих, що вийшли в основі, також чимось позитивним запам'ятався, усі відзначилися результативними діями і були визначальними.

Скажімо, 17-річний Харвуд-Белліс випустив Поупа при пропущеному голі, але загалом у своєму дебютному повному матчі на рідному стадіоні був досить надійним в обороні плюс навіть забив курйозний гол завдяки VAR, який скасував відразу 2 рішення – офсайд і гол Стоунза; 19-річний Фоден видав гол+пас, а міг ще мінімум стільки ж відзначитися (мабуть, гравець матчу); 23-річний Анхеліньйо відкриває в собі душу вінгера – мав би хет-трик асистів оформити, якби партнери не підвели. Що ж на такому рівні вони екзамен здали, проте АПЛ – це вже зовсім інший турнір.