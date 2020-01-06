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Аталанта завдала ганебної поразки Пармі – неймовірний Ілічіч, крихти часу для Маліновського

17:50 1574 Читать на русском
Аталанта завдала ганебної поразки Пармі – неймовірний Ілічіч, крихти часу для Маліновського
Аталанта завдала ганебної поразки Пармі

Аталанта на власному полі обіграла Парму в рамках 18-го туру Серії А. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робін Госенс
60’ Йосіп Ілічіч
71’ Йосіп Ілічіч
 
11’ Алехандро Папу Гомес
34’ Ремо Фройлер
44’ Робін Госенс
60’ Йосіп Ілічіч
71’ Йосіп Ілічіч

Поєдинок Аталанта – Парма розпочався о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція гри була доступна на телеканалі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

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Парма, ймовірно, робила ставку на швидкий гол. Гості зі стартовим свистком ринулися в атаку, але їхніх старань вистачило лише на кутовий, гостроти після якого створити не вдалося. Після цього Аталанта заволоділа м'ячем і почала систематично загрожувати воротам "хрестоносців". Бергамаски здебільшого комбінували на флангах, намагаючись не затримуватися в середині поля. Пармезанці захищалися низьким блоком і при першій же нагоді закидали м'яч вперед в надії, що Кулусевскі зможе щось протиставити відразу трьом захисникам. Заради справедливості відзначимо, що швед, підписавший напередодні контракт з Ювентусом, виглядав досить гідно.

Конвертувати ігрову перевагу у цифри на табло господарям вдалося на 11-й хвилині. Алехандро Гомес отримав передачу у районі напівкола, обробив м'яч і завдав блискучого удару, поціливши у самісіньку "дев'ятку" – Луїджі Сепе не мав жодних шансів врятувати свою команду.

Забитий м'яч зовсім не вплинув на перебіг гри: Парма більше часу проводила в захисті, натомість Аталанта продовжувала володіти ініціативою. Так, "чорно-сині" вже не бігли в атаку стрімголов, але на кількість моментів це не впливало. Найбільше старався Ілічіч. Йосіп був націлений на удар і пробивав навіть з неочевидних позицій, але не випадав із командних дій. Саме словенець розпочав другу гольову атаку. Після комбінації на правому фланзі Фройлер змістився в центр, обігрався з Гомесом та влучно пробив над руками Сепе – 2:0.

І знову пармезанці не зробили жодних висновків. Підопічні Роберто Д'Аверси до звітного туру підходили з четвертою обороною ліги (20 пропущених) – кращий показник був лише у першої трійки. Проте протиставити щось найкращому нападу ніяк не вдавалося. Аталанта ще до перерви оформила розгром. Ілічіч розігнав атаку правим флангом – удар у нападника не вдався, проте першим на добиванні опинився Госенс, який з кута воротарського увігнав м'яч у сітку. На тому команди й пішли на перерву.

Другу половину гості розпочали значно активніше. Посприяв цьому вихід на поле Роберто Інглезе. Парма почала більше тримати м'яч і періодично наближатися до воріт Марко Спортьєлло. Проте і контратаки Аталанти були дуже госторими. Продовжував феєрити Ілічіч. Йосіп сміливо брав гру на себе, іноді пошиваючи в дурні відразу трьох суперників. Два небезпечних штрафних бергамаски відверто змарнували – м'яч кожного разу опинявся на трибунах.

На 60-й хвилині фортуна нарешті віддала належне Ілічічу. Йосіп відверто напрацював на забитий м'яч і зробив це дуже красиво. Госенс з лівого флангу вирізав подачу у центр штрафного, де словенець класно упіймав м'яч на ногу і потужним ударом з лету змусив вчетверте капітулювати Луїджі Сепе. А через 10 хвилин 72-й номер бергамасків оформив дубль. Ілічіч на дриблінгу прорвався в центр штрафного і без проблем реалізував момент.

Зрештою, матч перетворився у відверте догравання. Джан П'єро Гасперіні випустив на поле Дувана Сапату – колумбієць через травму пропустив рівно три місяці. А на завершальні 15 хвилин вийшов Руслан Маліновський, замінивши Алехандро Гомеса. Відзначимо, що це не була заміна за позицією. Українець діяв не в нападі, а на своїй звичній позиції в центрі поля. Проте запам'ятатися яскравими чи результативними діями він не встиг.

Ця перемога дозволила Аталанті набрати 34 очки та наблизитися до четвертого місця в турнірній таблиці, яке наразі посідає Рома, на відстань одного залікового пункту. У Парми залишилося 25 очок і сьома сходинка.

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