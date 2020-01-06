Аталанта завдала ганебної поразки Пармі – неймовірний Ілічіч, крихти часу для Маліновського

Аталанта на власному полі обіграла Парму в рамках 18-го туру Серії А. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Поєдинок Аталанта – Парма розпочався о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція гри була доступна на телеканалі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

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Парма, ймовірно, робила ставку на швидкий гол. Гості зі стартовим свистком ринулися в атаку, але їхніх старань вистачило лише на кутовий, гостроти після якого створити не вдалося. Після цього Аталанта заволоділа м'ячем і почала систематично загрожувати воротам "хрестоносців". Бергамаски здебільшого комбінували на флангах, намагаючись не затримуватися в середині поля. Пармезанці захищалися низьким блоком і при першій же нагоді закидали м'яч вперед в надії, що Кулусевскі зможе щось протиставити відразу трьом захисникам. Заради справедливості відзначимо, що швед, підписавший напередодні контракт з Ювентусом, виглядав досить гідно.

Конвертувати ігрову перевагу у цифри на табло господарям вдалося на 11-й хвилині. Алехандро Гомес отримав передачу у районі напівкола, обробив м'яч і завдав блискучого удару, поціливши у самісіньку "дев'ятку" – Луїджі Сепе не мав жодних шансів врятувати свою команду.

Забитий м'яч зовсім не вплинув на перебіг гри: Парма більше часу проводила в захисті, натомість Аталанта продовжувала володіти ініціативою. Так, "чорно-сині" вже не бігли в атаку стрімголов, але на кількість моментів це не впливало. Найбільше старався Ілічіч. Йосіп був націлений на удар і пробивав навіть з неочевидних позицій, але не випадав із командних дій. Саме словенець розпочав другу гольову атаку. Після комбінації на правому фланзі Фройлер змістився в центр, обігрався з Гомесом та влучно пробив над руками Сепе – 2:0.

І знову пармезанці не зробили жодних висновків. Підопічні Роберто Д'Аверси до звітного туру підходили з четвертою обороною ліги (20 пропущених) – кращий показник був лише у першої трійки. Проте протиставити щось найкращому нападу ніяк не вдавалося. Аталанта ще до перерви оформила розгром. Ілічіч розігнав атаку правим флангом – удар у нападника не вдався, проте першим на добиванні опинився Госенс, який з кута воротарського увігнав м'яч у сітку. На тому команди й пішли на перерву.

Другу половину гості розпочали значно активніше. Посприяв цьому вихід на поле Роберто Інглезе. Парма почала більше тримати м'яч і періодично наближатися до воріт Марко Спортьєлло. Проте і контратаки Аталанти були дуже госторими. Продовжував феєрити Ілічіч. Йосіп сміливо брав гру на себе, іноді пошиваючи в дурні відразу трьох суперників. Два небезпечних штрафних бергамаски відверто змарнували – м'яч кожного разу опинявся на трибунах.

На 60-й хвилині фортуна нарешті віддала належне Ілічічу. Йосіп відверто напрацював на забитий м'яч і зробив це дуже красиво. Госенс з лівого флангу вирізав подачу у центр штрафного, де словенець класно упіймав м'яч на ногу і потужним ударом з лету змусив вчетверте капітулювати Луїджі Сепе. А через 10 хвилин 72-й номер бергамасків оформив дубль. Ілічіч на дриблінгу прорвався в центр штрафного і без проблем реалізував момент.

Зрештою, матч перетворився у відверте догравання. Джан П'єро Гасперіні випустив на поле Дувана Сапату – колумбієць через травму пропустив рівно три місяці. А на завершальні 15 хвилин вийшов Руслан Маліновський, замінивши Алехандро Гомеса. Відзначимо, що це не була заміна за позицією. Українець діяв не в нападі, а на своїй звичній позиції в центрі поля. Проте запам'ятатися яскравими чи результативними діями він не встиг.

Ця перемога дозволила Аталанті набрати 34 очки та наблизитися до четвертого місця в турнірній таблиці, яке наразі посідає Рома, на відстань одного залікового пункту. У Парми залишилося 25 очок і сьома сходинка.