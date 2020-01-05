"Український Коларов!" Зінченко зіграв ключову роль в оригінальному задумі Пепа, класно забив і порушив бойкот

Олександр Зінченко зіграв особливий для себе матч у Кубку Англії: забив перший у сезоні гол за Ман Сіті, допоміг пройти Порт Вейл і реалізував цікаву ідею Гвардіоли. Оцінки англійських ЗМІ – в нашому матеріалі.

Зінченко після травми ще не набрав таких кондицій, щоб грати в кожному матчі АПЛ, тому тренерський штаб підтягує його форму в другорядних турнірах. Поєдинок проти Порт Вейла був стандартною зустріччю чемпіона Англії та андердога з четвертого дивізіону – українець багато допомагав атаці й рідко показував свої оборонні навички.

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Олександр забив красивий гол здалеку, в іншому епізоді пробив повз ворота, взяв участь у побудові другої результативної атаки, віддав багато підготовчих передач. Однак ніхто так і не зрозумів, на якій конкретно позиції грав лідер збірної України. Не дивно, адже конкретної позиції не було. Задум Гвардіоли чудово розібрали колеги з Manchester Evening News:

"Манчестер Сіті в останніх матчах непогано виглядав у схемі з трьома центрбеками, але проти Вейла тренерський штаб застосував гібридну схему: три центральні захисники, коли суперник контролював м'яч, і перехід на два при власному володінні.

Ключовим у цих перестановках був Олекс Зінченко. Канселу та Анхеліньо забезпечували ширину на флангах, а Зінченко використовував свою тактичну підкованість, якою так захоплюється Гвардіола, для зміни позицій. Він формував лінію з трьох центрбеків, але обирав ідеальні моменти, щоб піднятися в центр поля.

Це давало Манчестер Сіті додаткового, зазвичай вільного, гравця на лівому півфланзі. Гол Зінченка виник саме з такої ситуації: дев'ять футболістів Вейла перебували за лінією м'яча, але він обрав ідеальний час для підключення. Олекс робив це неодноразово і тим самим допомагав команді розтягувати оборону суперника".

Гібридні схеми не є новинкою для Манчестер Сіті. Пам'ятаємо як незвичний експеримент з Фернандінью, який проти Арсенала в минулому сезоні чергував ролі центрбека та опорника, так і постійні зміщення Зінченка з лівого флангу в опорну зону з утворенням back 3 в задній лінії. Однак з Порт Вейлом українець приміряв нові функції, піднімаючись з позиції лівого центрального захисника. Щоправда, через повну домінацію Сіті важко оцінити, наскільки це спрацює в серйозному матчі.

Автори MEN не дійшли спільної думки щодо вчорашнього виступу Зінченка. Тайрон Маршалл у цікавому й інформативному розборі гри хвалить його, а Стюарт Бреннан, виставляючи оцінки, навпаки. "Загнав дебютний гол у матчі, але потім вкотре проявив свою вразливість на іншому кінці поля, коли Поуп зрівнював рахунок", – пише популярна газета про українця та ставить йому середні 6 балів.

Стільки ж Олександр отримав від видання 90 min – найгірший бал у стартовому складі "містян" поряд з Браво та Анхеліньо. А от популярна Daily Mail поставила Зінченку 7 – тільки Фоден отримав більше.

"Зінченко забив пристойний гол за допомогою рикошету. Забезпечував хороший рух м'яча на лівому півфланзі та виглядав відносно стабільним в обороні", – інформує профільний ресурс City Xtra. Оцінка 7,5 – вище середнього.

Express взагалі зробив Олекса одним з двох героїв матчу на рівні з Фоденом. Видання нагородило його грандіозними 9 балами та приємними словами: "Прекрасний вечір для українця, який повернувся після травми. Його гармата з 25 метрів задала ритм грі Манчестер Сіті. Насолоджувався атакувальними завданнями в цьому матчі".

Зінченко підірвав мережу своїм святкуванням гола в стилі Мбаппе – обговорення його гри в Twitter відійшло далеко на другий план. На Reddit вболівальники Манчестер Сіті віддали належне класному результативному пострілу Олександра. Найбільш заплюсований коментар – "український Коларов!" Порівняння з сербським фулбеком – хороший комплімент.

Зінченко долучився до ще одного скандалу. Форвард суперників Том Поуп влітку грубо тролив Джона Стоунза, а потім додав і більше перцю. Після гри Поуп хотів обмінятися з кимось футболками, але "містяни" таким бажанням не горіли. "Мені вдалося отримати лише футболку Зінченка. Інші мене проігнорували", – каже провокатор у коментарі BBC.

Потім господарі запросили гравців Порт Вейла до власної роздягальні, але й там Поупу влаштували холодний прийом, як повідомляє MEN. Лише Менді поговорив з ним, пояснивши, що команді довго довелося повертати Стоунзу впевненість у власних силах після того коментаря.

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