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Чергові бомбардирські досягнення Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Кальярі – 4:0

20:46 343 Читать на русском
Чергові бомбардирські досягнення Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Кальярі – 4:0
Ювентус – Кальярі – 4:0 – відео голів та огляд матчу / фото ФК Ювентус

Ювентус розгромив Кальярі в рамках 18-го туру Серії А завдяки хет-трику Кріштіану Роналду. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Кальярі.

49’ Кріштіану Роналду
67’ Кріштіану Роналду
81’ Гонсало Ігуаїн
82’ Кріштіану Роналду
 
49’ Кріштіану Роналду
67’ Кріштіану Роналду
81’ Гонсало Ігуаїн
82’ Кріштіану Роналду

Головною дійовою особою, як часто буває, став Кріштіану Роналду. Забивати португалець почав лише у другому таймі, обікравши захисника, перегравши голкіпера та закотивши м'яча у порожні ворота. Пізніше Кріштіану реалізував пенальті, а згодом ще раз переграв воротаря. Ще один забитий м'яч на рахунку Ігуаїна.

Роналду встановив одразу чотири досягнення у матчі з Кальярі

Таким чином, Ювентус набрав 45 очок та відірвався від Інтера, який зіграє сьогодні з Наполі, а Кальярі з 29 пунктами залишився п'ятим.

Ювентус хет-триком Роналду знищив Кальярі, дебют Ібрагімовіча не допоміг Мілану: 18-й тур Серії А, понеділок

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Італія Ювентус - Кальярі Ювентус Ювентус Відеоновини Кальярі Кальярі
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