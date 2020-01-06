Чергові бомбардирські досягнення Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Кальярі – 4:0

Ювентус розгромив Кальярі в рамках 18-го туру Серії А завдяки хет-трику Кріштіану Роналду. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Кальярі.

Головною дійовою особою, як часто буває, став Кріштіану Роналду. Забивати португалець почав лише у другому таймі, обікравши захисника, перегравши голкіпера та закотивши м'яча у порожні ворота. Пізніше Кріштіану реалізував пенальті, а згодом ще раз переграв воротаря. Ще один забитий м'яч на рахунку Ігуаїна.

Роналду встановив одразу чотири досягнення у матчі з Кальярі

Таким чином, Ювентус набрав 45 очок та відірвався від Інтера, який зіграє сьогодні з Наполі, а Кальярі з 29 пунктами залишився п'ятим.

Ювентус хет-триком Роналду знищив Кальярі, дебют Ібрагімовіча не допоміг Мілану: 18-й тур Серії А, понеділок