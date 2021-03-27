"Варто сказати, чому я зробив цю заяву. Це було вже не перший раз. По-перше, заради справедливості. Мене зачепила поведінка Лучі, те як він висловлюється, принижує людей. Я доклав скріншоти і написав першого листа про грубі порушення Кодексу етики і чесної гри, про поведінку, моралі і так далі. У відповідь я нічого не отримав.

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У серпні я звернувся вдруге, написав уже конкретніше: запросіть мене на засідання комітету, щоб заслухати мене і задати питання. Теж не було ніякої відповіді. Тільки десь у вересні мене запросив Баранка, разом з перекладачами вони вислухали мене. Ми спілкувалися протягом півгодини, мені задавали, як мені здалося, провокаційні питання.

Все зводилося до того, що, може, я винен, чи не скандалив я з Лучі. За весь цей час жодного конфлікту у мене не було, жодного питання про мою поведінку і мораль. Відповідають: "Може, це все-таки ви? На вас стільки листів прийшло". Що мені не сподобалося: Баранка наче листувався весь цей час, мені приділяв мало уваги. Дивився у телефон. Кабінети поруч же розташовані, напевно, один з одним переписувалися. Уже тоді я розумів, що не отримаю відповідь.

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Я був на всіх семінарах УПЛ з 2013 року. П'єрлуїджі Колліна ніколи не дозволяв себе когось ображати, навіть експертів. А Лучі дозволяв. Не кажу, що він паплюжив прямо всіх, але паплюжив усіх журналістів, експертів (він їх називає псевдоекспертами). Якими б вони не були – це колишні арбітри, заслужені люди, футболісти (ті ж Владислав Лупашко, Сидорчук і так далі).

Безпосередньо на семінарах говорив: "Ви – бананова республіка". Перед відновленням Першої ліги президента Інгульця Олександра Поворознюка називав колгоспником, свинопасом, комбайнером. Були і жести непристойні. Під час семінару міг сісти спиною до нас і почесати своє достоїнство. Я можу підписатися під кожним словом.

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Може, він так самостверджувався. Може, отримував моральне задоволення, висловлюючись так. Навіть при Колліні, коли він виходив, Лучі говорив: "Я вам не Колліна, я вам дупи надеру". Не підбирав вирази на семінарах. Перекладачі говорили, що не будуть перекладати, це слово, яке не перекладається. Іноді вони перепитували: "Лучано, точно?" – "Так, переводи". Іноді він їх змушував", – розповів Бондар у інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, останнім часом трапилось кілька скандалів за участі суддів в матчах УПЛ. Олімпік на фоні цього ініціював розслідування щодо неспортивної поведінки Лучано Лучі та запропонував суддівські реформи.

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