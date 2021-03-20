"Ми отримали відповідь від Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ на наші звернення щодо негідного відношення Лучано Лучі до всього українського футболу, яке він, глузуючи над усіма нами, публічно демонструє.

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КДК УАФ для перевірки наданих нами фактів переправив нашу заяву в Комітет етики та чесної гри. Ми сподіваємося, що пан Франческо Баранка уважно і об'єктивно перевірить заяву нашого клубу і дасть гідну оцінку поведінці свого співвітчизника.

Результатом такої перевірки, на нашу думку, повинні бути висновки щодо грубого порушення з боку Лучано Лучі Кодексу етики і чесної гри і покарання у вигляді санкцій, передбачених відповідними нормами Дисциплінарних правил. А в якості допомоги пану Баранці, ми продовжуємо збирати докази поведінки Лучано Лучі, яка, не лише негідна для футбольного чиновника, а демонструє його презирство до всіх нас, громадян України. Публікуємо ще одну порцію образливих коментарів Лучано Лучі в робочому телеграм-чаті з арбітрами УАФ. Закон один для всіх!" – йдеться в заяві Олімпіка на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, останнім часом трапилось кілька скандалів за участі суддів в матчах УПЛ. Олімпік на фоні цього ініціював розслідування щодо неспортивної поведінки Лучано Лучі та запропонував суддівські реформи.

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