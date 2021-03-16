Донецький клуб серйозно налаштований боротись із головою Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Для цього Олімпік вже звернувся з офіційною заявою у Контрольно-дисциплінарний комітет.

Олімпік надіслав звернення в КДК УАФ щодо поведінки Лучано Лучі в соціальних мережах. Про це повідомив офіційний сайт донеччан, де й навів докази. Керівництво Олімпіка нібито отримало матеріали у вигляді роздруківки телеграм-каналу голови Комітету арбітрів УАФ.

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Вже сьогодні клуб доповнив це звернення ще одним з проханням перевірити факти неспортивної поведінки Лучано через образливі публікації в Twitter. Донеччани посилаються на розслідування Sport Arena, де наводяться факти зневажливого ставлення до українського футболу, арбітрів, функціонерів тощо. У своєму Twitter Лучано нібито публікував статті з інтерв'ю футбольних діячів України. Ці публікації Лучі супроводжував лайками та образами.

Ознайомитись з матеріалами розслідування можна теж на офіційному сайті Олімпіка.

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