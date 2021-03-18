Київське Динамо звернулось до Комітету з етики та чесної гри УАФ з приводу висловлювань голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Динамо вимагає перевірити вислови Лучано Лучі на адресу президента клубу Ігоря Суркіса, капітана команди Сергія Сидорчука, екс-тренера команди Олексія Михайличенка та опублікувало повний текст звернення на своєму офіційному сайті.

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Київський клуб обурений через начебто коментарі Лучі у телеграм-каналі, в якому він реагує на коментарі осіб з українського футболу. Також діставалось президенту Руха Григорію Козловському, президенту Олімпіка Владиславу Гельзіну, колишньому генеральному директору Зорі Сергію Рафаїлову, наставнику Олександрії Володимиру Шарану, колишнім арбітрам Сергію Шебеку та Мирославу Ступару та ще багатьом іншим.

Динамо вимагає відкрити провадження стосовно порушень кодексу Комітету чесної гри та етики головою Комітету арбітрів та покарання для Лучано Лучі у вигляді заборони здійснювати будь-яку футбольну діяльність. Якщо ж дисциплінарні органи УАФ не відреагують на заклик, то київський клуб готовий звернутись до ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, останнім часом трапилось кілька скандалів за участі суддів в матчах УПЛ. Олімпік на фоні цього ініціював розслідування щодо неспортивної поведінки Лучано Лучі та запропонував суддівські реформи.

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