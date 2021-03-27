"Стоит сказать, почему я сделал это заявление. Это было уже не в первый раз. Во-первых, ради справедливости. Меня задело поведение Лучи, то как он выражается, унижает людей. Я приложил скриншоты и написал первое письмо о грубых нарушениях Кодекса этики и честной игры, о поведении, морали и так далее. В ответ я ничего не получил.

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В августе я обратился вдруг написал уже конкретнее: пригласите меня на заседание Комитета, чтобы заслушать меня и задать вопросы. Тоже не было никакого ответа. Только где-то в сентябре меня пригласил Баранка, вместе с переводчиками они выслушали меня. Мы общались в течение получаса, мне задавали, как мне показалось, провокационные вопросы.

Все сводилось к тому, что, может, я виноват, не скандалил ли я с Лучи. За все это время ни одного конфликта у меня не было, ни одного вопроса по моему поведения и морали. Отвечают: "Может, это все-таки вы? На вас столько писем пришло". Что мне не понравилось: Баранка будто переписывался все это время, мне уделял мало внимания. Смотрел в телефон. Кабинеты рядом же расположены, наверное, друг с другом переписывались. Уже тогда я понимал, что не получу ответ.

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Я был на всех семинарах УПЛ с 2013 года. Пьерлуиджи Коллина никогда не позволял себе кого-то обижать, даже экспертов. А Лучи позволял. Не говорю, что он поносил прямо всех, но поносил всех журналистов, экспертов (он их называет псевдоэкспертами). Какими бы они ни были – это бывшие арбитры, заслуженные люди, футболисты (те же Владислав Лупашко, Сидорчук и т.д.).

Непосредственно на семинарах говорил: "Вы – банановая республика". Перед возобновлением Первой лиги президента Ингульца Александра Поворознюка называл колхозником, свинопасом, комбайнером. Были и жесты неприличные. Во время семинара м мог сесть спиной к нам и почесать свое достоинство. Я могу подписаться под каждым словом.

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Может, он так самоутверждался. Может, получал моральное удовлетворение, выражаясь так. Даже при Коллине, когда он выходил, Лучи говорил: "Я вам не Коллина, я вам задницы надеру". Не подбирал выражений семинарах. Переводчики говорили, что не будут переводить, это непереводимое слово. Иногда они переспрашивали: "Лучано, точно?" – "Да, переводи". Иногда он их заставлял", – рассказал Бондарь в интервью Профутбол Digital.

Напомним, в последнее время произошло несколько скандалов с участием судей в матчах УПЛ. Олимпик на фоне этого инициировал расследование неспортивного поведения Лучано Лучи и предложил судейские реформы.

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