"Ми отримали нові докази грубих порушень Кодексу етики і чесної гри Лучано Лучі. Цього разу – це свідчення арбітрів УАФ Івана Бондаря та Ігоря Маковея, які вони надали Франческо Баранці.

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Вчора Іван Бондар та Ігор Маковей подали свої заяви з клопотаннями про готовність особисто з'явитися в УАФ і дати докладні пояснення про те, як Лучано Лучі протягом 5 років паплюжив Україну не тільки в робочому телеграм-чаті, але і на регулярних семінарах арбітрів УАФ.

Заяву, яку Іван Бондар подав до Комітету етики та чесної гри ще в липні 2020, Франческо Баранка просто проігнорував. У зв'язку з цим Іван Бондар та Ігор Маковей звернулися до нас з проханням опублікувати їхні докладні свідчення, щоб не дати Баранці в черговий раз спустити на гальмах "діяння" свого співвітчизника.

На прохання арбітрів знову інформуємо футбольну громадськість про звичаї Лучано Лучі, який, заробляючи гроші в Україні, вважає нас з Вами громадянами "бананової республіки". Закон один для всіх", – йдеться на офіційному сайті Олімпіка. Саме там можна ознайомитись із повним текстом заяви.

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