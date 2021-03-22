"Лучі 5 років паплюжив Україну": Олімпік знову звернувся в УАФ зі свідченнями арбітрів
Донецький Олімпік продовжує боротьбу проти голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Сьогодні було опубліковане чергове звернення зі свідченнями арбітрів.
"Ми отримали нові докази грубих порушень Кодексу етики і чесної гри Лучано Лучі. Цього разу – це свідчення арбітрів УАФ Івана Бондаря та Ігоря Маковея, які вони надали Франческо Баранці.
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Вчора Іван Бондар та Ігор Маковей подали свої заяви з клопотаннями про готовність особисто з'явитися в УАФ і дати докладні пояснення про те, як Лучано Лучі протягом 5 років паплюжив Україну не тільки в робочому телеграм-чаті, але і на регулярних семінарах арбітрів УАФ.
Заяву, яку Іван Бондар подав до Комітету етики та чесної гри ще в липні 2020, Франческо Баранка просто проігнорував. У зв'язку з цим Іван Бондар та Ігор Маковей звернулися до нас з проханням опублікувати їхні докладні свідчення, щоб не дати Баранці в черговий раз спустити на гальмах "діяння" свого співвітчизника.
На прохання арбітрів знову інформуємо футбольну громадськість про звичаї Лучано Лучі, який, заробляючи гроші в Україні, вважає нас з Вами громадянами "бананової республіки". Закон один для всіх", – йдеться на офіційному сайті Олімпіка. Саме там можна ознайомитись із повним текстом заяви.
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