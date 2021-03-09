Олімпік у своїй боротьбі з арбітрами не збирається обмежуватись лише різкими заявами президента клубу Владислава Гельзіна.

Донеччани розіслали листи усім клубам УПЛ з пропозицією організувати позачергове зібрання керівників. Мета – обговорення суддівських проблем, які стали особливо помітними упродовж останніх турів чемпіонату. Олімпік пропонує винести наступні три пункти:

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1. Колективне звернення в УАФ щодо недовіри голові комітету арбітрів Лучано Лучі.

2. Розробка програми спільних дій з недопущення маніпуляцій в суддівстві.

3. Здобуття права клубів брати участь у формуванні пула арбітрів УПЛ шляхом внесення змін у відповідні регламенти.

Нагадаємо, Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів.

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