Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, спілкуючись із представниками клубів, що входять до комітету професіонального футболу, нагадав, що Українська асоціація футболу свого часу приєдналася до Конвенції УЄФА з арбітражу, повідомляє офіційний сайт організації. Згідно із цим документом виключається будь-який вплив професіональних клубів та інших структур на арбітрів. Щоб повноправно приєднатися до міжнародної спільноти, у структурі УАФ було проведено відповідні зміни, що стосуються арбітрів.

Олімпік пропонує суддівську революцію в УПЛ – вотум недовіри Лучі, боротьба з маніпуляціями та власний пул арбітрів

Зокрема, італійський фахівець зазначив, що діяльність арбітрів за жодних обставин не може підлягати впливу та контролю з боку ліг, інших об’єднань клубів чи будь-яких державних органів. Те саме стосується призначень арбітрів – вони здійснюються виключно комітетом арбітрів, і на цей процес не можуть впливати представники жодних інших структур.

Також голова комітету арбітрів підкреслив, що він підзвітний лише найвищим керівним органам УАФ. Клуби не мають жодного юридичного права на керування арбітрами. Невиконання цих вимог може привести до санкцій щодо УАФ і виключення з Конвенції з арбітражу. Подальші порушення можуть узагалі призвести до виключення УАФ і її представників зі змагань під егідою УЄФА та ФІФА.

Олімпік звернувся до УАФ з проханням оприлюднити переговори арбітрів у матчі з Шахтарем, навівши у приклад Класіко

Крім того, Лучано Лучі розповів, що ретельний аналіз арбітражу проводиться щодо всіх матчів УПЛ та ПФЛ і на а основі цього аналізу робляться висновки щодо якості арбітражу. Але як і жодна інша асоціація – член УЄФА, УАФ не оприлюднює оцінки за якість арбітражу. Ця інформація є виключно службовою, і вона використовується в роботі комітету арбітрів під час призначення на наступні матчі.

Нагадаємо, президент Олімпіка Владислав Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів. Причиною цього став скасований гол у ворота "гірників".

"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі